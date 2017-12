La tinerfeña Tatiana Hernández, nominada a Mejor diseño de vestuario por ‘Oro’

La diseñadora tinerfeña, Tatiana Hernández, ha sido nominado a Mejor diseño de vestuario por la película Oro, del director Agustín Díaz Yanes y que se rodó en el Macizo de Anaga.

Hernández competirá en esta ocasión con los diseños de los filmes Abracadabra, Handia y La librería. No es su primera vez, de hecho, esta será su quinta nominación y ya posee un Goya en esta categoría, concedido por Lope en 2011. En ese momento relataba a DIARIO DE AVISOS: “Ahora tengo una idea aproximada de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos y parece que me estoy organizando mejor. Los nervios no te abandonan. Eso sí, el Goya lo deseo igual, como si no fuera el primero”.

La diseñadora ha estado entre las nominadas con El Niño (2014), La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003), Los amantes pasajeros (2013) y Lope (2010).