La tripulación expulsa a una madre del avión por negarse a dejar de amamantar a su bebé

Mei Rui fue expulsada del avión en el que viajaba hacia Nueva York minutos después de que un miembro de la tripulación le pidiera que dejara de amamantar a su hijo. La mujer decidió grabar con su teléfono móvil el momento en el que abandonaba la aeronave de la compañía Spirit.

Según declaraciones de Rui a Washington Post, se encontraba alimentando a su bebé cuando las puertas del avión aún estaban abiertas. Fue entonces cuando un empleado se acercó y le comentó que el pequeño debía estar en su asiento para efectuar el despegue. Sin embargo, ella pidió “un par de minutos más para terminar porque si se despertaba en ese momento haría mucho ruido” y aseguró que terminaría “antes de que cerrasen las puertas del avión”.

Inmediatamente, parte de la tripulación se congregó en torno a la mujer para solicitarle que bajara del avión, haciendo que el bebé comenzara a llorar. En el vídeo se muestra cómo Rui pregunta en varias ocasiones el porqué de la imposición, pero nadie contesta.

A Houston pianist and clinical researcher kicked off @SpiritAirlines flight Friday morning.. she was on her way to conduct cancer research in NYC. Wants answers from airline. Live @iah at 10 #KHOU11 pic.twitter.com/mDPQmC5AOC

