“El grupo de Gobierno en el Cabildo palmero ha perdido toda la credibilidad”

La líder de la oposición en el Cabildo palmero, la popular María de Haro Brito, que en su haber político cuenta con el cargo de senadora por La Palma entre 2011 y 2015, diputada regional, directora general de Justicia y directora del Área de Salud de La Palma, entre otros cargos públicos, tiene claro que el grupo de Gobierno constituido por socialistas y nacionalistas en la institución, termina el año 2017 con un fracaso estrepitoso en la gestión y un rotundo suspenso.

La portavoz del Partido Popular en la institución insular, que se plantó en el último pleno negándose a plantear más ruegos y preguntas en tanto los consejeros del PSOE y de CC no respondan a las más de dos decenas de preguntas que se han realizado para fiscalizar su labor política durante este año de mandato, asegura que no han tenido nunca la intención de desestabilizar la institución intentando la ruptura del pacto vigente. Pese a todo recuerda que la situación es “grave” dada la escasa ejecución del presupuesto y lo que califica como “demostrada ineficacia” de liderazgo de Anselmo Pestana, al que responsabiliza del balance negativo del año.

_ Han mantenido un perfil alto en la fiscalización del trabajo del grupo de Gobierno. ¿Todo son críticas, no hay nada que se le pueda atribuir en positivo a PSOE y CC?

“Tienen la obligación, la tarea encomendada por los ciudadanos, de hacer las cosas bien. Eso es lo que se espera, pero no tenemos motivos para el optimismo. Este grupo de Gobierno termina el año con un suspenso clamoroso. Empezaron este año mal, con un presupuesto aprobado de forma tardía, como en el primer año de mandato. Eso es grave porque la ejecución empieza tarde y aunque con más fondos y con muchísimas campanadas por parte del presidente, sin un efecto real y en positivo para La Palma. Es cierto que tenemos más recursos económicos, pero eso no sirve de nada sino se ejecuta y sino repercute en inversión pública. Ha habido una clara ineficacia”.

_Ustedes han sido muy críticos con la inoperancia para gestionar la importante bolsa de dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias…

“Se suponía que con la llegada de esos fondos a las arcas insulares habría un antes y un después para La Palma, pero lo que mal empezó termina peor. La ejecución presupuestaria es mala, con partidas presupuestarias que no superan un 20% de ejecución y nos encontramos con otras que ni siquiera se han llevado a cabo. El Partido Popular no puede estar más de acuerdo con los lógicas quejas de los ayuntamientos palmeros con la no ejecución del Fondo de Desarrollo de Canarias, a lo que se suma que la isla de La Palma y este Cabildo se ha convertido en el único que ha tenido que pedirle al Gobierno de Canarias una segunda prórroga porque no han cumplido los plazos. Todo esto tiene una explicación: El retraso solo es achacable al Cabildo de La Palma, a su grupo de Gobierno. Es el único Cabildo sobre el que el ejecutivo canario ha manifestado reiteradamente su preocupación por la mala gestión de estos fondos”.

_ En cambio la lectura del grupo de Gobierno es bien distinta, especialmente en lo que se refiere a la ejecución del Presupuesto.



“Es sencillo comprobarlo. Hay subvenciones que no han sido convocadas, otras subvenciones y ayudas que se abonan a final de año, condicionando incluso las actividades o finalidades de las entidades que necesitan recibirlas en tiempo y forma. Por otro lado, nos encontramos con ayudas públicas que se han eliminado, por ejemplo las que tienen que ver con el comercio minorista… Esto solo tiene una lectura. A los ciudadanos no les llega el dinero en inversión pública que hay que ejecutar, ni ayudas que son necesarias”.

_ Este año 2017 ha sido el definitivo para que desde el Partido Popular hayan perdido toda la esperanza de verse en el Gobierno insular tal y como esperaban tras la expulsión de los socialistas del Gobierno de Canarias?

“Nosotros ni hemos jugado, ni trabajado, ni tenido en ningún momento la intención de desestabilizar ninguna institución. Consideramos que el gobierno insular es un mal gobierno, como lo era el año pasado. Un cambio hubiera sido posítivo con el Partido Popular gestionando, pero estamos en la oposición y desde la oposición cumplimos una tarea importante, la de fiscalizar. Los ciudadanos se merecen un gobierno mejor en el Cabildo, se merecen un gobierno eficiente, que dé seguridad jurídica, que sea capaz de atraer inversores. Creemos que tiene que imperar la estabilidad en las instituciones, y que el PSOE ni siquiera se sentó a negociar con nosotros en 2015 tras las elecciones de junio, algo que nos extrañó porque veníamos de 15 meses de gestión en las que el PP en el Cabildo logró impulsar muchas infraestructuras y muchos documentos vitales para la Isla”.

_ Tan molestos han llegado a estar desde el PP en el Cabildo, que en el último pleno se negaron a utilizar el apartado de ruegos y preguntas… Algunos han interpretado esta decisión como una pataleta.

“Nuestro único ruego es que cumplan los compromisos de dar respuesta a decenas de preguntas y ruegos que hemos planteado en los plenos y para los que, después de pasados varios meses, no tenemos respuesta. No hay un solo plazo, dado por ninguno de los consejeros del grupo de Gobierno en el Cabildo a las peticiones de información de la oposición, que se haya cumplido. No han dado respuesta ni han solucionado las cuestiones que llevamos a los plenos para dar atender nuestros planteamientos, y en cumplimiento de nuestra obligación en el Cabildo. La única conclusión a la que llegamos desde el PP en la institución, es que mantienen una situación caótica, de desorganización. Hay un número considerable de consejeros, cada uno con sus propias áreas, que tienen que conocer qué tienen entre manos. Tienen que dar respuesta a los ciudadanos. También nos ocurre cuando les pedimos que sean exigentes frente a otras administraciones como el Gobierno de Canarias, por ejemplo en materia de carreteras, en materia de agricultura y en materia de medio ambiente, asuntos sociales y sanidad”.

_ El PP se ha mostrado crítico con la cronificación de los problemas para terminar la carretera del Sur y la carretera del Norte. ¿Qué soluciones puede haber?

“Desde el principio de este mandato se tendría que haber puesto el acento por parte del Grupo de Gobierno del Cabildo en la fiscalización de esas obras, se lo pedimos desde le primer pleno de esta legislatura después del que se celebró para la toma de posesión. Hemos pedido contundencia pero lo cierto es que hemos llegado a esta situación y en aquel momento, cuando el PSOE estaba en el Gobierno regional, el consejero de Infraestructuras en La Palma, del mismo signo político, Jorge González, no fue contundente ni reclamó lo que como responsable del área y en defensa de los interes de los palmeros, tenía que reclamar. Hemos insistido muchísimo sobre este asunto y el cambio a manos de CC de esta materia no ha ayudado tampoco en nada. El alcalde de Barlovento ha protestado por este asunto y finalmente el Cabildo parece que está apoyando la postura del alcalde de Barlovento, parece que está siendo más rotundo a la hora de pedir la finalización de estas dos obras viarias tan importantes para La Palma”.

_ El año termina con varios frentes pendientes para la Isla…

“El Cabildo debe reforzar determinados servicios esenciales para una buena gestión porque con un mayor presupuesto es necesario gestionar más y mejor, y no están en esa tarea. Hay que reforzar la intervención, la contratación, la secretaría general, y además áreas concretas como Medio Ambiente e Infraestructuras. La máquina del Cabildo debe estar bien engrasada, y a día de hoy, por ejemplo, no tenemos siquiera el borrador de los Presupuestos para la institución, que es tanto como decir para la Isla en 2018. Y desde luego tienen que clarificar dónde quieren invertir esos fondos. Los compromisos que este grupo de Gobierno asumió para afrontar con el remanente del pasado año no se han realizado, y eso resulta inadmisible. Por eso desconfiamos antes y desconfiamos ahora. El grupo de Gobierno en el Cabildo ha perdido credibilidad y tiene que trabajar para recuperarla”.

_ Ya que habla de contundencia frente a las administraciones dígame qué le parece el acuerdo del convenio de carreteras Canarias-Estado para La Palma, en el que hay una merma de 32 millones de euros con respecto al todavía vigente.

“Es bueno saber que la inversión y las obras a las que se dirige viene dado por las prioridades que para La Palma planteó el Gobierno de Canarias. En estos años el Gobierno de Canarias ha demostrado sobradamente que las carreteras de la Isla de La Palma y su estado no han sido un asunto primordial, y los problemas de las carreteras en La Palma no vienen por un problema de presupuesto sino por una mala gestión, que es precisamente lo que ha ocurrido tanto en la carretera del norte, donde se llegó a triplicar la inversión, sino ahora también en Fuencaliente. Es evidente la falta de control y de gestión de las obras”.

_ A las mujeres sigue sin reconocerles el trabajo lo suficiente, una afirmación basada en las siempre contundentes cifras. ¿A qué aspira dentro del Partido Popular?

“He estado siempre donde el partido ha querido y me ha pedido. En ocasiones ha sido de suplente en una lista y en otras en cargos de responsabilidad. Confío en las decisiones de los órganos de partido, conoce cuáles son nuestras capacidades y en el Partido Popular podemos presumir de tener cada vez más gente joven que tienen capacidades y ganas para trabajar. Si lo que me toca es apoyar a estas personas estaré ahí como afiliada o como cargo público. Animo a las mujeres a participar en la vida política, a construir desde dentro para conseguir nuestras metas”.