Loren Jorge, en el camino correcto hacia los 200.000 euros de la Liga Enfusion

Loren Jorge no hace cuentas. La Liga Enfusion le está viniendo como anillo al dedo en su retorno a la categoría donde más cómodo estuvo en su carrera, los 85 kilos. Dos victorias en dos combates y otros tres pleitos que le separan del suculento premio de los 200.000 euros que irán destinados al campeón. De momento Loren va paso a paso aunque reconoce que “el comienzo ha estado muy bien”.

“Nos hemos quitado a Verlinden, que era de los más complicados, con mucha experiencia, muy alto y muy completo, era de los más peligrosos y ya les ganamos”, explicaba Loren tras una de sus duras sesiones de trabajo semanal antes de reconocer que en este tipo de torneos hay poco margen de sorpresa, lo que se apreció ante el francés Bouannane. “Aquí ya nos conocemos todos y se vio en la segunda pelea”, dijo Loren que se encontró “superior” aunque admitió que “el rival llegó con el combate muy preparado y no fue nada fácil. De momento las sensaciones son excelentes y creo que tenemos posibilidades de ganar el torneo”.

El líder es el ídolo local. “El Boustati lo más complicado que tiene es que es el favorito de la afición aquí en Holanda y ese factor es comprometedor, aquí la afición influye bastante”, reflexionaba el tinerfeño antes de explicar que El Boustati “complica mucho las peleas porque no es nada técnico, al contrario, es desordenado y alocado y no estamos acostumbrados a eso aunque tiene mucho corazón para pelear”. El marroquí, ganó por descalificación su segundo combate, ante Bokeme, un fajador que según Loren “es todo lo contrario”. “Es más fuerte va muy bien de manos, pero estamos preparados para todo lo que venga, pelea a pelea, ahora toca Cardoso y ese es el que tengo en mente, luego vendrá El Boustati y luego Bokeme”, significó el de El Ortigal que no se arrepiente del paso que dio junto a su entrenador, Khamal Chabrani.

“La decisión de bajar y dar todo entre los 82 y los 85 kilos ha sido más que acertada porque este es mi peso, es donde estoy cómodo, lo doy fácil y es verdad que tras tantos años en el peso pesado es complicado adaptarse, pero ya ante Verlinden me encontré muy bien y ahora vamos a por la tercera. Pensaba que me iba a costar más, vengo de estar en 98 kilos y creíamos que iba a sufrir, pero sólo he tenido que comer bien”, concluyó.