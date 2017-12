Los atascos cuestan más de 90 millones a las empresas canarias

Las empresas canarias registran unos costes anuales de 90,65 millones de euros ocasionados por el tráfico. Según un estudio elaborado por TomTom Traffic Index Report, empresa que da servicio de información del tráfico en tiempo real, el problema de los atascos va en aumento de forma generalizada en todas las ciudades españoles, revelando que el tráfico generó, solo en Santa Cruz de Tenerife, unas pérdidas para las empresas de 45,15 millones; y en Las Palmas, de 45,5 millones.

El informe pone de manifiesto que los atascos urbanos en toda España registran unos costes anuales de 842 millones de euros, siendo Madrid y Barcelona las ciudades en las que más dinero se pierde por el tráfico. Así, Madrid, con 187,4 millones de euros de pérdidas generadas por los atascos a las empresas, encabeza la lista de impacto a las compañías de las congestiones de tráfico, seguida por Barcelona, con 175,5 millones de euros anuales.

A mayor distancia se sitúan otras ciudades nacionales, como Valencia, con 49,8 millones de euros en coste, los casos ya citados de Las Palmas, con 45,5 millones de euros, Santa Cruz de Tenerife, con 45,15 millones; Palma de Mallorca, con 39,6 millones de euros; Sevilla, con 37,38 millones de euros, y Málaga, con 32,4 millones de euros.

El director comercial de TomTom Telematics Iberia, Heike de la Horra, afirmó que el problema de los atascos afecta de forma directa a las empresas, que pierden productividad y eficiencia. “Los atascos suponen una pérdida de tiempo facturable, un malgasto de combustible y potenciales clientes insatisfechos, además de mayor emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, algo que debería preocuparnos”, subrayó.

No se gestiona

El consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez, se refirió ayer al problema de las carreteras en la Isla y se mostró bastante crítico con el Gobierno y las mejoras que se están aportando para solucionar las colas en la TF-5, que calificó de “un despropósito”. Rodríguez señaló que el tráfico genera pérdidas a las empresas y, añadió, “influye en la calidad de vida y en la salud de las personas. Yo vivo en Los Realejos y para llegar al Cabildo a las 8.00 de la mañana tengo que salir todos los días a las 6.00. Nos están obligando a irnos del Norte”, añadió.

En este sentido, criticó las declaraciones de su presidente, Carlos Alonso, que dijo que en el año 2021 no habría colas, y señaló: “¡Ojalá!”. “La solución existe, pero nadie ha tomado la iniciativa para hacerlo. Lo que no se puede hacer es hablar de nuevos proyectos y de soterramientos cuando los proyectos ya están. En Tenerife sí hay planificación, lo que no hay es gestión ni ejecución”. “El proyecto del bypass desde Guamasa está desde el año 2007 y todos estaban de acuerdo. No se puede, 10 años después, hablar de nuevos proyectos”, señaló. Y agregó que “el Gobierno se ha olvidado de Tenerife en los últimos años y se ha dedicado a invertir en Gran Canaria y en La Palma”, criticó.

“Las inversiones en Tenerife están paradas en el asfalto”

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, aseguró que el tráfico influye en la “productividad de las empresas”, además de en la salud de los empleados, y culpó del caos en Santa Cruz al retraso del plan especial del área metropolitana, que no se ha ejecutado. “Las inversiones en la Isla están paradas en el asfalto”, dijo.