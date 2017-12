Los sindicatos policiales amenazan con una “Navidad caliente en Santa Cruz”

La huelga de celo que llevó a la Policía Local de Santa Cruz a incrementar considerablemente el número de sanciones impuestas hace unas semanas solo fue un aviso. Los sindicatos policiales consideran que la imposición de medidas por parte del Ayuntamiento, sin acuerdo previo, les está obligando a tomar posturas extremas “y amenazan con una Navidad caliente”. El enfrentamiento con el Consistorio es tal que las mismas organizaciones avisan de que, si no se atienden parte de sus demandas salariales, “haremos de Santa Cruz la ciudad más segura de Canarias”. Así lo expresó el portavoz del CSIF, Jesús Illada, quien lamentó que las Concejalías de Seguridad y de Recursos Humanos, no tomen en consideración ninguna de sus propuestas. El último escollo es el reconocimiento de los festivos. “Hemos pedido que se nos abonen los festivos que trabajamos, llevamos años reclamando esta medida y siempre nos han dado largas”.

Según Illada, si el Ayuntamiento se niega a reconocer el pago de festivos, “demostraremos que Santa Cruz es una de las ciudades más seguras de Canarias, con controles al transporte público, a los de mercancías y cuantas medidas de seguridad estimemos oportunas”. Los sindicatos cifran en 400.000 euros al año esta propuesta, aunque, matiza el CSIF, “la cantidad es negociable. Nosotros partimos de 55 euros por festivo trabajado y eso es lo que planteamos”. No hay margen para negociar más allá de la mesa sectorial de la semana que viene.

Ayuntamiento

En cuanto a la medida que llevó a los agentes a poner en práctica una huelga de celo, la de crear un nuevo grupo operativo con los 22 agentes noveles, según el Ayuntamiento, se ha llegado a un acuerdo para que sus miembros sean voluntarios. En el plazo de un mes, si no se han sumado los 22 voluntarios necesarios para formar el grupo operativo, no se creará. Sin embargo, el propio concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, quien hizo este anuncio en la Comisión de Control celebrada ayer, admitió que el acuerdo salió adelante con la abstención de Intersindical Canaria (que no tiene representación en la Policía Local) y el rechazo del resto de sindicatos. En la misma Comisión de Control, la concejal de Seguridad, Zaida González, que compareció a petición de Cs y del PSOE para explicar el origen del conflicto con la Policía Local, detalló que el Ayuntamiento está abierto al diálogo pero, “la realidad es que hay que reestructurar los servicios para ser más eficientes y poner más agentes en la calle que es lo que nos demandan los vecinos”. “Hemos mantenido 40 reuniones con los sindicatos -continuó- y se oponen a todo, desde que el complemento de nocturnidad solo lo cobren quienes hacen noches -la justicia ha avalado la decisión- hasta la aplicación del nuevo reglamento -que también un juzgado ha rechazado suspender-”.

González defendió la creación de un nuevo grupo operativo porque “podremos tener, cada día, entre tres y cuatro patrullas más en la calle cada día”. “Se trata de que haya 11 policías por la mañana y 11 por la tarde que den apoyo a los cinco grupos operativos que ya existen”. El edil de Recursos Humanos, apuntó que, en cuanto a las retribuciones, “nos están pidiendo una subida del 14%, es decir, unos 280 euros mensuales más, algo inasumible para la administración”. Extremo este último que también niegan los sindicatos quienes aseguran que es el Ayuntamiento el que quiere imponer un complemento de productividad como el que ya se aplica en Urbanismo.

En cualquier caso, la restructuración policial, aclaró tanto González como Martínez, se hará según lo que señale la auditoría externa que se ha encargado para analizar los recursos policiales de Santa Cruz.