Los sueños sí atraen la fortuna

El municipio de San Cristóbal de La Laguna volvió a ser agraciado en una nueva edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Ayer, tres décimos del número 51.244, el segundo premio, fueron a parar a dos oficinas receptoras de Aguere. Faltaban cuatro minutos para las 9.00 horas cuando salió ese número en el octavo alambre de la segunda tabla, lo que supuso un total de 375.000 euros para el municipio, que ayudarán a unos agraciados que ayer vivieron momentos de emoción y lágrimas.

El Estanco Arvelo, situado detrás de la iglesia de San Benito, se convirtió en un hervidero de felicidad tras repartir dos décimos a los vecinos del barrio. Candelaria Arvelo Cruz, se mostraba exultante recibiendo las felicitaciones de sus amigos y conocidos que pasaban por el despacho receptor. “Estoy muy contenta, muy feliz e ilusionada por la gente que le ha tocado. Esto es algo especial, y más en un negocio chiquito y un barrio familiar. Es la primera vez que doy un premio tan alto, hace muchos años di 117.000 euros en una quiniela, pero, sin duda, dar un premio en Navidad es maravilloso. ¿Sabes lo que supone esto para un negocio pequeño? Nos cuesta sacar la lotería por terminal, porque la gente prefiere el décimo tradicional”, aseguraba emocionada. Y más cuando “hacia tiempo que no daba nada y algunos me chinchaban diciendo que estaba gafada”.

Cande sabía a quién había dado el premio, pues son amigos y conocía sus peculiares historias. Alexis estaba frente al local y vino llorando, mientras que la otra agraciada, Rita, la llamó muy feliz.

“Estoy muy emocionada, sobre todo por la gente a la que le ha tocado. No es que les hiciera falta para comer, es un dinero que para ellos les viene muy bien. Estoy muy feliz”, reiteró Arvelo.

Rita Rodríguez, una de las personas que compró un décimo agraciado con 125.000 euros, soñó con ese número la semana pasada. Tras enterarse de que le había caído la suerte, llamó a Candelaria para darle las gracias y le comentó que se acercaría a saludarla. Horas más tarde, todavía emocionada y con lágrimas en los ojos, recordó que lo compró el miércoles de la semana pasada. “Soñé ese número, lo vi y vine corriendo a comprarlo. Le dije: ¡Cande lo quiero, quiero el 51.244!, no quería otro, y, efectivamente, habían números disponibles y la máquina me lo dio. Si no hubiera sido así, lo buscaría por todos lados”, pues tenía la corazonada de que iba a salir, como así ocurrió.

El Mercado vuelve a repartir la suerte

El tercer décimo premiado del 51.244 fue a parar a un cliente, empresario o trabajador del Mercado de La Laguna, que compró su boleto en el receptor de Alejandro Rodríguez. El responsable del puesto 61 atendía a su clientela cuando recibió la llamada de que había repartido 125.000 euros a través de su terminal. “Tras dar un tercer premio en 2015 (05.163), este año he dado un segundo y espero tener la fortuna de dar el Gordo próximamente”, aseguró el responsable de este despacho, que lleva desde los 18 años trabajando en el Mercado, cogiendo el testigo de sus abuelos, que tenían un bar en el antiguo edificio de la plaza del Adelantado.