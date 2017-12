Los tinerfeños se quedan a las puertas y Alba gana ‘La Voz’

La esperada final de La Voz, con una importante representación tinerfeña, llegó a Telecinco antes de las vacaciones navideñas. Gabriele, con Pablo López; Alba, con Manuel Carrasco; Pedro, con Juanes y Samuel, con Malú pisaban anoche con fuerza el escenario para dejar en manos de la audiencia al ganador del programa.

Alejandro Sanz, Niña Pastori o Antonio Orozco fueron algunos de los invitados especiales que compartieron actuaciones con los aspirantes a lo largo de la velada. Finalmente, los espectadores proclamaron a Alba Gil como la vencedora de esta quinta edición de La Voz.

Procedente de Cádiz, la ganadora trabaja en un bar, pero sueña con dedicarse profesionalmente a la música. En la final interpretó la canción navideña Have Yourself a Merry Little Christmas, con la que conquistó al público que le dio la victoria. Además, junto a la reconocida Niña Pastori cantó Desde la azotea y con su coach Manu Carrasco, Amor planetario.

Los anteriores ganadores son los siguientes: Rafa Blas (La Voz 1), David Barrull (La Voz 2), Antonio José (La Voz 3) e Irene Caruncho (La Voz 4).