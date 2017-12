Matan a tiros al primo de Rihanna horas después de celebrar la Navidad

Rihanna ha tenido que afrontar la pérdida de su primo, tras haber estado escasas horas antes juntos. Su primo de tan solo 21 años ha sido asesinado en plena calle en Barbados.

La cantante ha lamentado la muerte de su primo a través de cuatro fotografías en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Descansa en paz, primo … no puedo creer que anoche te tuve en mis brazos! ¡Nunca pensé que sería la última vez que sentiría la calidez de tu cuerpo! ¡Siempre te amaré!”. Al parecer ayer por la noche ambos estuvieron tiempo juntos y de camino solo a casa, fue cuando lo dispararon, fue trasladado de inmediato a un hospital, pero no se pudo hacer nada por él.

Además Rihanna ha lanzado un mensaje en su fotografía con el hashtag #endgunviolence, uniéndose así al colectivo americano que lucha contra el fin de las armas de fuego. Un problema que afecta cada vez a más jóvenes, y es que el disponer de armas provoca víctimas indefensas en el continente.

