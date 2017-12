Matt Damon, en el ojo del huracán: “No es lo mismo dar una palmadita en el trasero que violar a un niño”

En Hollywood aumenta el número de acusaciones por acoso y por abusos sexuales contra el productor Harvey Weinstein. Ahora llega la lista de actrices cuya carrera se hundió por no ceder al chantaje sexual. El director Peter Jackson ha reconocido que quería a la ‘oscarizada’ Mira Sorvino para ‘El Señor de los Anillos’, pero que Weinstein la vetó.

“Ahí está la confirmación de que Harvey Weinstein descarriló mi carrera, algo que sospechaba pero de lo que no estaba segura. Gracias Peter Jackson por tu honestidad”, ha dicho ahora la actriz que en su día se plantó ante el acoso del magnate.

Just seeing this after I awoke, I burst out crying. There it is, confirmation that Harvey Weinstein derailed my career, something I suspected but was unsure. Thank you Peter Jackson for being honest. I’m just heartsick https://t.co/ljK9NqICbm

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) 15 de diciembre de 2017