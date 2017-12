Miguel Ángel Castro afronta el doble reto de las 12 y 24 horas

El tinerfeño Miguel Ángel Castro se subirá este mediodía a la bicicleta en el Centro Deportivo Health & Space, en la Subida a El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife, con la intención de sumar dos nuevos récords mundiales Guinness de spinning a su palmares: superar su marca de 834 kilómetros en las 12 horas, y batir los 1.421 km, en manos del francés Philippe Vaz, en las 24 horas, registro superó el arafero en 2011 con 1.747 km, pero no fue reconocido en su día.

Tras realizar varias sesiones de seis o más horas de entrenamiento, se encuentra preparado y tiene todo planificado al detalle para que, esta vez sí, pueda finalizar victorioso su reto. Quizás su cabezonería por lograr un marcón en las 12 horas pueda mermarle en la siguiente parte del reto, pero a los que lo han visto entrenar les parece surrealista la potencia con la que trabaja.

Miguel Ángel Castro es ya un veterano en estas lides. “La primera ocasión que intenté las 12 horas fue en 2010 y logré el récord, mientras que en el de las 24 horas, realizado en 2011, cometimos un error de compresión en las pautas que nos pidieron los miembros del Guinness World Record. Me validaron los 1.747 km como marca mundial, pero no lo certificaron como récord, que sigue en manos del francés con 1.421 km. Esta vez lo llevo todo bien preparado y, desde la impotencia que viví entonces, he entrenado con más ganas, y me siento capacitado de batir mi registro”.

Para Castro, en estos retos tan largos hay que valorar por igual la preparación física y la mental: “Hay que ponerlas al mismo nivel y para eso también me preparo con un coach deportivo, porque tienes que superar la sensación de agobio y que no te bloquee la saturación mental que puede llegar, sobre todo al superar las 10 horas de esfuerzo”.

“Me vaciaré para que las marcas perduren en el tiempo”

“Todos los intentos que estoy haciendo son para rebajar mis propias marcas mundiales”, señala el spinner tinerfeño. “Hice en 2015 el récord de la hora y me vacié para rebajarlo a 122 km, con la intención de que perduren en el tiempo”, al igual que los dos intentos de hoy. “Para mí es un orgullo que los competidores que han intentado mejorarlos no hayan podido. El francés me quitó el de la hora y el de las ocho horas, pero volví a recuperarlos en 2016, el primero, y en 2015 el segundo. Mientras que el récord del minuto, que tengo en 3.060 metros, me lo ha intentado arrebatar un ruso y varios americanos, pero sin éxito. El de las 12 horas lo intentó un mexicano, pero abandonó a las 8 horas”.