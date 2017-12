El monumental enfado de una anciana con muletas por el sentido único en el centro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid apuesta por evitar aglomeraciones durante las navidades con una nueva medida: el sentido único para los peatones. Una barrera de policías municipales bloquearán los accesos a la calle del Carmen desde la Puerta del Sol y a la calle Preciados desde la Plaza de Callao, situadas en el centro de la capital, para que la población circule en un mismo sentido.

Pese a que de momento se desconoce la efectividad de la decisión adoptada por la alcaldesa Manuela Carmena, algunos ciudadanos ya se han mostrado perjudicados por la inflexibilidad de los agentes. Tal es el caso de una anciana con muletas que este fin de semana quería acceder al Hotel Europa y fue obligada por las autoridades a dar toda la vuelta a la manzana.

“Esto es incomprensible, no lo entiendo. Que me digan que no puedo acercarme al hotel, que está ahí mismo, a dos pasos… En ninguna parte del mundo he visto yo esto”, manifestaba la ciudadana. Por su parte, uno de los municipales justificaba que “me han dado unas órdenes y son las mismas para todos. Tienen que pasar por la otra calle”.