“Ojalá la Justicia hubiera sido tan rápida en mi caso como lo fue con Clavijo en el caso Corredor”

Fue expulsado en ocho días del PSOE por ese pecado capital en las filas socialistas de un tiempo a esta parte: no apoyar a Coalición Canaria, en su caso en Tacoronte. Aunque de casta le viene al galgo, ya que entre sus antepasados se encuentra José Ruperto León (republicano palmero asesinado por el franquismo en 1939), lo cierto es que el actual concejal de Por Tacoronte no llegó a la política hasta hace unos años. Ello no ha sido óbice para que, para espanto de los aparatos políticos que tanto daño han hecho a esta democracia, Rodolfo León (Santa Cruz de La Palma, 1961) sea noticia en toda España al impulsar la moción que ha tumbado en el Tribunal Constitucional la ley estrella que José Luis Rodríguez Zapatero promulgó como supuesto remedio contra el transfuguismo, cuando en realidad represaliaba a los díscolos.

-¿Cómo empezó el conflicto?

“Cuando el entonces alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, decidió unilateralmente retirar competencias a los concejales del PSOE”.

-Idéntico a lo que ha pasado en La Laguna en este mandato…

“Así es. Muchos, por aquel entonces, han entendido que aquella maniobra estaba pensada y amparada por Fernando Clavijo, que participó en muchas de aquellas reuniones. Se decía que habían encontrado alguna irregularidad, pero cuando tuvieron que explicarla, no pudieron”.

-¿Quiénes estaban en aquellas reuniones entre CC y PSOE?

“Julio Cruz y Manuel Fumero por el PSOE… Clavijo, Rosa Dávila y Francisco Linares por Coalición Canaria. Nuestro planteamiento era que, si ellos habían roto unilateralmente el acuerdo, nosotros quedábamos libres para pactar con quien quisiéramos. Pero no hubo manera y nos negaron esa autonomía. Aun así, decidimos presentar la moción de censura, porque además sabíamos que contábamos con el respaldo de la mayor parte de la cúpula del PSOE, al menos en Tenerife. Justo cuando vamos a llevarla a cabo, el que era secretario regional, José Miguel Pérez, nos ordena ir a la oposición”.

-¿Nunca se demostraron las supuestas irregularidades?

“Nunca”.

-¿El Ayuntamiento de Tacoronte no fue al juzgado?

“No. Su explicación era ridícula, sobre unas ayudas concedidas por el Ayuntamiento a la gente que dependía económicamente de ellas. El alcalde hizo ver que dividir las ayudas de 420 euros de forma mensual era irregular, pero no es así. Nada justificaba el incumplimiento de CC”.

-¿Les amenazaron con la expulsión?

“Sí. Nos avisaron de que seríamos tránsfugas, y ahí es donde yo tenía mis dudas, porque habían sido ellos quienes habían incumplido el acuerdo. Ese fue el origen del conflicto”.

-Así que decidieron seguir adelante con la censura…

“Sí. Teníamos uno menos, porque Carlos Medina prefirió no aceptar lo que había decidido la agrupación local, que era seguir hacia adelante. Contamos con el apoyo del PP, que tuvo la generosidad de cedernos la Alcaldía. En unos 40 días se produjo la decisión judicial de anular la moción de censura. Para nosotros no tenía sentido, y la verdad es que desde ese momento intervienen muchas personas con relevancia jurídica que nos aconsejaban elevar una moción de constitucionalidad y mantener la moción de censura”.

-¿Quién elevó la cuestión de inconstitucionalidad?

“El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras un recurso que presentamos nosotros”.

-Pero a ustedes los fulmina el PSOE mientras tanto…

“Sí. Se nos expulsa y se nos trata como tránsfugas”.

-La cuestión de inconstitucionalidad se eleva a finales de 2014, un año después de la censura. Tratándose del Constitucional, ha sido hasta rápido…

“Supongo que sí, nosotros no esperábamos que saliera ni en este mandato”.

-¿Qué sintió cuando supo de la sentencia?

“Reconforta moralmente, pero, siendo franco, lo que veo es el fracaso a la ahora de administrar justicia…”.

-Por la lentitud, entiendo, dado que ahora la sentencia no tiene efectos para el caso de Tacoronte…

“Claro, pero sobre todo por las diferencias con otros casos. Si quieres evitar la lesión de derechos, hay que aplicar mecanismos que lo consigan, pero a nosotros ya no nos sirve de nada”.

-Al menos, han logrado que en casos similares no se vuelvan a vulnerar derechos fundamentales, que es lo que le ha pasado a ustedes en Tacoronte…

“Sí. Pero no nos sirve de nada si el Constitucional no actuaba en el mismo mandato. No por Tacoronte, sino porque hablamos de derechos fundamentales. Y sin embargo, fíjese en la rapidez con que actuaron los tribunales de Justicia para desimputar a Fernando Clavijo en el caso Corredor y que así pudiera presentarse a las elecciones autonómicas. Fue todo muy rápido, tanto la imputación del juez que había imputado a Clavijo como sus sustitución por una jueza que lo desimputó y luego sobreseer al primer juez [César Pamparacuatro]”.

-¿Por qué liga un caso con otro?

“Porque fueron casi al mismo tiempo, y en el de Fernando Clavijo lo resolvieron en cuestión de semanas. Él había advertido de que o se arreglaba o no se presentaba, y el Poder Judicial se movilizó para que así fuera. Mi pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos para determinar que era más importante el caso de Fernando Clavijo? A donde yo alcanzo, solo esas palabras de Clavijo. Insisto en que, en el mismo tiempo en que a nosotros se nos aparta de la Alcaldía, se desimputa a Fernando Clavijo. Tengo claro que, salvo contadas circunstancias, no hay una independencia total en la judicatura a la hora de marcar los tiempos”.

-Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ampara a ustedes al elevar la cuestión de inconstitucionalidad…

“Pero no de forma efectiva. Nosotros les pedíamos que, si tenían dudas, actuasen de forma que no se vulnerasen nuestros derechos fundamentales con la sentencia dictada en la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, pero no lo hicieron”.

-Lo cierto es que, desde Tacoronte, un municipio con apenas 23.000 habitantes, han tumbado una legislación estatal de evidente intencionalidad y carga política…

“Es verdad. Porque, frente a algún disparate que he oído por ahí, la sentencia es aplicable desde ahora mismo. Lo del plazo de un año es para que se adapte la ley a las normas constitucionales. Además, hay legislación autonómica que, en opinión de quienes saben más de esto, como Santiago Pérez, también incurren en los mismos defectos de inconstitucionalidad, pero para ello debe promoverse desde los grupos parlamentarios autonómicos”.

-Lo cierto es que, a partir de ahora, se acabó lo de expulsar a los concejales díscolos para aplicarles la ley que los convertía en tránsfugas y así restarles derechos, que es lo que se venía haciendo hasta ahora…

“Así es. Es importante, porque hablamos de la manera de relacionarse los partidos con los ciudadanos. Y esta ley era exactamente lo contrario, porque es de un cinismo importante. Veremos ahora qué posturas adoptan los distintos partidos”.

-¿Qué pensaron ustedes, que fueron expulsados en ocho días, cuando vieron lo que ha tardado el PSOE en casos como el del lagunero Zebenzuí González?

“Imagínese. Además, al cabo de unos meses se celebró un congreso insular en el que aprobó por mayoría readmitirnos, algo similar con lo que pasó con los palmeros, pero siempre quedamos en una suerte de limbo y nunca se nos recuperó para el PSOE”.

-Parecido a lo del último congreso del PSOE tinerfeño, que ha puesto punto final a los pactos en cascada…

“No les queda otro remedio, porque son incongruentes y porque han visto que llegaron otros y han ocupado el espacio que han ido dejando. En cualquier caso, creo que el partido se equivocó con nosotros y ahí está la sentencia del Constitucional”.

-¿Advierte paralelismos con el caso lagunero, donde Pedro Martín ha ganado de calle el congreso insular con la bandera de la moción de censura, pero se han apresurado a expulsar a Javier Abreu y Yeray Rodríguez para dificultarla, una maniobra que se queda en nada precisamente por su sentencia?

“No tengo claro ese asunto, también es verdad, porque carezco de un conocimiento tan extenso como en nuestro caso. Sí sé que en los estatutos del PSOE se deja la decisión a la agrupación local, pero que debe contar con el aval regional y/o insular. Es verdad que son muchos los paralelismos, y lo que sí es cierto es que en el partido nadie se ha querido preocupar de evitar unas situaciones de injusticia como la nuestra, y así se ha ido perdiendo electorado y simpatías entre los vecinos. Todo ello ha ido mermando el apoyo de la ciudadanía al PSOE de Canarias de forma continuada en los últimos años, a pesar de que la gente sigue votando a la izquierda, como se demuestra en el crecimiento de fuerzas como Nueva Canarias o Sí se puede”.