Pillan in fraganti a este perro ‘ninja’ queriendo escapar de una protectora de animales

En muchas ocasiones, las protectoras de animales o casas de acogida para perros no saben la historia que hay detrás de cada uno de los canes que recogen de las calles. Algunos sí tienen una historia, otros muchos no. Y unos pocos, como este beagle llamado Buttermilk, hacen suponer cómo ha sido su historia: no cabe duda de que se ha escapado de algún lugar, tal y como demuestra en este vídeo.

Es el Steve McQueen de ‘La Gran Evasión’, el Clint Eastwood de ‘La fuga de Alcatraz’. Es un perro que se siente libre y busca su libertad superando cualquier obstáculo. Literalmente. Y lo hace sin ayuda de banquetas, sillas o cualquier cosa que le alce un poco. No, solo con sus patitas logra encaramarse hasta la parte superior de la puerta. Pero… le pillaron in fraganti en mitad de la fuga.

Ahora solo falta que le den un guante y una pelota de béisbol para pasar su ‘reclusión’ jugando hasta que una familia lo adopte. Como en la película.