El presupuesto de Candelaria llega a los 24,4 millones, tres más que el actual

El borrador del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Candelaria para 2018, después de prorrogar durante este año el aprobado en verano del 2016, asciende a 24.461.268 euros, casi tres millones de euros más que el que está vigente (21.524.662,25 euros).

Aunque inicialmente estas cuentas estaban prevista llevarse al pleno del día 15, el concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, no quiere apuntar todavía una fecha para su aprobación inicial, pues afirma que “todavía estamos en período de negociación con Sí se puede”, el único de cuatro grupos de la oposición que ha querido sentarse con él para tratar el presupuesto, dado que “Partido Popular, Coalición Canaria y Vecinos por Candelaria han desestimado hacerlo, porque querían hacerlo de manera conjunta, algo que nosotros consideramos que no es viable”, apunta Pérez Chinea, quien añade que “tenemos la experiencia de que ese método no es adecuado, es poco eficiente reunirse con todos de manera conjunta”, indica el edil de Hacienda.

Reconoce que “las cuentas crecen porque venimos de prorrogar las de 2016, pero también porque se han tenido en cuentas partidas en personal para las nuevas plazas que se han creado o se van a crear, como la de ingeniero, técnicos de administración general, juristas…”, admitiendo además que “se han incluido algunas de las propuestas que Sí se puede ya no presentó antes de que decidiéramos prorrogar el presupuesto de 2016, casi todas de calado social y medioambiental”, afirma Airam Pérez Chinea, quien recordó que “esta semana espero poder reunirme con Sí se puede para ver sus propuestas y cerrar documentos”.

Si el grupo de Gobierno, compuesto por ocho concejales del PSOE, en minoría tras la ruptura del pacto con CC hace un año, logra el apoyo de los tres ediles de Sí se puede, los presupuestos municipales de 2018 serán aprobados en el pleno municipal, como muy tarde antes de final de enero, al menos en su aprobación inicial antes de la exposición pública y las alegaciones´.

En las cuentas que Airam Pérez Chinea trasladó a toda la oposición hace algo más de una semana, se mantiene una partida para ejecutar los presupuestos participativos ya aprobados, el dinero destinado a ayudas al alquiler y seguridad motivado por el desalojo, hace un año, de de Bajo la Cuesta.

En el capítulo de inversiones destacan 307.745 euros para asfaltado, 200.000 para acerado, 340.000 para la red de pluviales, 423.000 para parques infantiles y zonas de sombras, 350.000 para mantenimiento de instalaciones escolares y 120.000 euros para instalaciones deportivas. En reducción destaca el 30% en fiestas, casi todo en Carnaval.

Carlos Sabina, portavoz del grupo mayoritario de la oposición -cinco concejales, aunque en realidad solo son cuatro, porque Vaitiare Rodríguez sigue sin acudir a los plenos desde hace un año- firmó la entrega del borrador del presupuesto “no conforme, porque entiende que “solo se trata de una tabla de excel con ingresos y gastos”, mientras insistía en la necesidad de crear “una comisión negociadora, como se ha hecho con otros temas en los que el grupo de gobierno ha necesitado el apoyo de la mayoría”.

Por esa razón, Coalición Canaria comunicó al gobierno local de que, de no modificar este modelo de elaboración, el presupuesto “no contará con el apoyo de CC”, reiterando que no acudirán a reuniones individuales.

Casi como como antes de la crisis

Los 24 millones de euros de presupuesto se asemejan a las cuentas de los primeros años posteriores a la crisis económica de 2007, cuando el presupuesto pasó de los 29 millones (2007) a 26(2008), 25 (2009) y 24 millones (2010) y así fue cayendo hasta los 18 en 2014, cuando se paró la caída y comenzó la recuperación económica.