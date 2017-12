La primera helada navideña en el Teide ha llegado y no podemos esperar a que se produzca la primera nevada. De momento, nos conformamos con estas imágenes de señales, vallas y calzada con hielo.

También ha helado en El Roque de Los Muchachos:

Como para no quedarse helados ⛄️ en los altos de la cumbre palmera, temperaturas negativas esta pasada madrugada (-3.4ºC en el Roque de Los Muchachos si no me equivoco viendo el mapa de mínimas de @_canaryweather ) https://t.co/amoNX28EVa

— ☀️Meteoros Tenerife☔ (@RosmenTarife) December 12, 2017