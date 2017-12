Un exfuncionario del Pentágono que lideró un programa ahora revelado para investigar posibles OVNIS cree que hay evidencia de vida extraterrestre que llega a la Tierra.

“Mi creencia personal es que hay pruebas muy convincentes de que podemos no estar solos”, dijo Luis Elizondo en una entrevista en el programa “Erin Burnett OutFront” de CNN, emitida este 18 de diciembre.

Un par de informes en The New York Times y Politico revelaron el pasado fin de semana que el Advanced Aviation Threat Identification Program, comenzó en gran parte a instancias del líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, representante demócrata por Nevada, quien ayudó a financiarlo después de hablar con un amigo y donante político que posee una compañía aeroespacial y que cree en la existencia de extraterrestres.

Elizondo dijo al New York Times que renunció a su puesto en octubre en protesta por lo que calificó de secreto excesivo en torno al programa y por la oposición interna al mismo después de que la financiación para su desarrollo finalizase en 2012.

Elizondo dijo el lunes que no podía hablar en nombre del gobierno, pero insinuó fuertemente que había evidencia que le impide descartar la posibilidad de que artefactos alienígenas visiten la Tierra.

“Estos aviones, los llamaremos aviones, exhiben características que no están actualmente dentro del inventario de EE.UU. ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos que investigaron.

Dijo que el programa buscaba identificar lo que se había visto, ya sea a través de herramientas o informes de testigos oculares, y luego “averiguar y determinar si esa información es una amenaza potencial para la seguridad nacional”. “Encontramos mucho”, dijo Elizondo.

El ex funcionario del Pentágono dijo que identificaron aeronaves “anómalas” que “aparentemente desafiaban las leyes de la aerodinámica”. “Cosas que no tienen ningún servicio de vuelo obvio, ninguna forma obvia de propulsión, y maniobras de manera que incluyen la maniobrabilidad extrema más allá, me gustaría decir, de las fuerzas G que puede soportar un ser humano o cualquier cosa biológica”, dijo Elizondo.

El informe del Times sobre el estudio del OVNI del gobierno incluyó un par de videos de pilotos comentando algo misterioso que estaban viendo. Uno de los pilotos, comandante retirado. David Fravor, confirmó a CNN que había presenciado un objeto que parecía un “Tic Tac de 40 pies de largo” maniobrando rápidamente y cambiando su dirección durante un vuelo en 2004.

En un comunicado difundido el lunes, Reid continuó defendiendo el programa. “Estoy orgulloso de este programa y sus estudios pioneros hablan por sí mismos”, decía la declaración. “Es absurdo y contraproducente politizar las serias preguntas científicas planteadas por el trabajo de este programa, que fue financiado en forma bipartidista”.