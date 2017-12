El PSOE tinerfeño planta cara al acercamiento de su líder regional a CC

El Congreso insular del PSOE en Tenerife respaldó ayer con una llamativa mayoría (77%) la Ejecutiva propuesta por su secretario general. Pedro Martín, en la que se recompensa a los partidarios de promover una moción de censura contra Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna.

De los tres puestos que se han reservado para los representados de la Ciudad de Los Adelantados, todos son para la delegación que aboga por expulsar de la Alcaldía a José Alberto Díaz (CC). Por si fuera poco, la cabeza visible de esta facción socialista lagunera, Silvia Maestre, es nada menos que la nueva presidenta del PSOE de Tenerife, mientras que Francisco Javier Parrilla ocupará el siempre influyente cargo de secretario de Acción Electoral. Por último, José Castro hará lo propio en el área de Comunicaciones y Redes Sociales.

Por el contrario, la gran derrotada en este cónclave, celebrado en Adeje durante el fin de semana, es Mónica Martín, la más entusiasta defensora de la alianza con CC en La Laguna y cuya delegación ha sido excluida de los órganos de poder insular del PSOE.

Por si fuera poco, el pasado sábado se aprobó una propuesta en el plenario para que las dos ediles que le quedan al partido en La Laguna (la propia Mónica Martín y María José Castañeda) promuevan, mal que les pese, una moción de censura contra José Alberto Díaz (CC). A este respecto, hay que recordar que Mónica Martín siempre ha defendido el pacto con los coalicioneros amparándose en las órdenes de partido, que ahora son abrumadoramente nítidas en favor de un gobierno progresista en su ciudad.

La Ejecutiva

Respecto a la nueva Ejecutiva insular, cuenta con un apoyo envidiable del 77,8% que ya quisieran para sí otras organizaciones de los socialistas en el Archipiélago. CIerto es que el equipo liderado por Pedro Martín no tuvo rival, dado que no se presentó una candidatura alternativa al fracasar el intento de los partidarios en la Isla del secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, en franca minoría por el rechazo que suscita el acercamiento de este a Coalición Canaria, histórico rival de los socialistas tinerfeños. Fuentes del propio partido desvelaron que anoche llegó a presentarse tal plancha alternativa con el exalcalde de Güímar, Rafael Yanes, a la cabeza, pero que el abandono de dos de sus componentes motivó que la misma no cumpliera los estatutos del partido y finalmente resultó excluida.

Sobre la composición de la nueva Ejecutiva, destaca la presencia en la Secretaría de Organización de la consejera insular Josefa Mesa, que goza de plena confianza por parte de Martín, ya que ambos compartieron equipo en el Ayuntamiento de Guía de Isora. Las dos vicesecretarías también son para dos políticos relevantes como el exconsejero autonómico Aarón Afonso y la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad, Marian Franquet.

A partir de ahí, muchas caras nuevas para el gran público pero bien conocidas en sus agrupaciones y en los sectores a los que han dedicado sus esfuerzos políticos. Entre otros, destacan Antonio Olivera (Política Económica), Marta Arocha (Bienestar Social), Priscila de León (Vocal) o los alcaldes de Buenavista del Norte y el Tanque, Eva García (Vocal) y Román Martín (Sector Primario).

Posicionamiento

Si algo queda claro tras este congreso de los socialistas tinerfeños es que el referido rechazo al acercamiento de Ángel Víctor Torres a CC ha provocado una notable reagrupación en la organización a nivel insular.

Con la idea clara de que el PSOE tiene que seguir siendo un partido que gane elecciones en vez de conformarse con un papel secundario, Pedro Martín y los suyos han logrado un abrumador apoyo para su Ejecutiva, dado que el porcentaje obtenido en la votación (77,8%) dista mucho de otros congresos marcados por la paridad de fuerzas entre distintas candidaturas y las divisiones internas.

También ha influido el caos vivido por la organización insular tinerfeña durante los últimos años, en los que ha estado bajo la dirección de una gestora cuya labor no ha satisfecho a la militancia, muy molesta con los resultados del acuerdo con CC y sus posteriores incumplimientos del mismo en plazas tan importantes como el propio Gobierno de Canarias o ayuntamientos del peso de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz o Granadilla de Abona.

Tras el proceso de primarias en que Pedro Martín se impuso a Gloria Gutiérrez, lo cierto es que el isorano ha sabido recabar los apoyos suficientes con su decidida apuesta en favor de una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, símbolo indiscutible de su aspiración a liderar un PSOE fuerte e independiente que sea capaz de frenar la pérdida de tantos votos como se han marchado hacia formaciones políticas de nuevo cuño.

En resumen, congreso triunfal para Pedro Martín, pero también para Patricia Hernández y el PSOE lagunero partidario de la ruptura con Coalición Canaria. Malas noticias para Ángel Víctor Torres.

Triunfo de Hernández y gritos en favor de Javier Abreu

Además de Pedro Martín, hay otros dos vencedores de este congreso del PSOE tinerfeño. Por un lado, está Patricia Hernández, cuya figura sale muy reforzada, para pesar de Ángel Víctor Torres, a quien podría disputar la candidatura en las próximas regionales. Por otro, hubo vítores en favor de la vuelta de Javier Abreu al partido.