Puigdemont dice que su plan es “continuar siendo president”

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Puigdemont, ha manifestado este viernes que contempla seguir siendo presidente de la Generalitat si hay la misma mayoría política que le revalida en el cargo.

“El Parlament que me eligió no me ha cesado. Esto no ha cambiado. Si la mayoría política no cambia, esto no tiene porque cambiar. Solo hay un plan”, ha recalcado en rueda de prensa, en la que ha comparecido a través de videoconferencia desde Bruselas.

Tras suponer que todos los consellers cesados del Govern lo que quieren es derrotar en las urnas “todo lo que se rompió de manera abrupta a partir del artículo 155 del tripartito formado por PP, Cs y PSC”, ha añadido que esto equivale a retomar todo donde se dejó y que el Estado reconozca los resultados.

“Respetar los resultados es restablecer el Govern que fue ilícitamente destituido y hacer lo posible para que el 155 no tenga efectos. Impedir la investidura del Govern actual, en su conjunto, sería entender que el 155 sigue en vigor”, ha argumentado.

También ha preguntado al sistema político español si tiene un “plan B” para, a su juicio, la contradicción que supondría que el programa que le puede llevar a ser investido de nuevo presidente sea también el que le puede llevar a prisión.

“Hay un plan B en el Estado para resolver esta contradicción democrática?”, ha preguntado Puigdemont, que cree que algo falla cuando uno puede obtener una mayoría política y privarlo luego de libertad.

PROHIBICIÓN DE ESTELADAS

Sobre la propuesta electoral del PP de prohibir las ‘esteladas’ en las calles, el cabeza de lista de JuntsxCat ha lamentado la actitud de los populares se base “en la cultura de la amenaza y de poner bajo sospecha la sociedad de un país, como si hubiera que controlarla”.

“Ahora son las ‘esteladadas’, luego serán las banderas españolas republicanas, luego las banderas negras y las amarillas. El color amarillo parece un color clandestino. Además de intervenir y prohibir, ¿tiene alguna propuesta atractiva?”, ha formulado.

En su opinión, se ha llegado al nivel de que los populares están convencido de que “con el ‘a por ellos, todo vale”, y ha llamado a construir una Catalunya de esperanza y no de miedo y prohibiciones.

IMPULSO DE UNA CONSELLERIA DIGITAL

En la rueda de prensa, que ha servido para explicar el apartado tecnológico y digital del programa electoral de JuntsxCat, Puigdemont ha anunciado el impulso de una conselleria de política digital y tecnológica si gobierna para que Catalunya “sea una referencia internacional que responda a los desafíos de la revolución digital”.

El objetivo, ha señalado, es convertir Catalunya en “la primera república nativa digital” que confíe en el papel de los ciudadanos y los vea como cooperadores necesarios para el progreso del Estado y como un elemento sospechoso.

“Hay que pasar del concepto clásico que vemos encarnado en los candidatos que llevan la etiqueta de La Moncloa, del Ibex, del Palco del Bernabéu, y del Estado soy yo, al concepto que los catalanes enseñaron el 1 de octubre: el Estado sois vosotros”, ha zanjado.

El secretario del secretario de Telecomunicaciones y Ciberseguridad del Govern cesado, Jordi Puigneró, ha apostado también por el desarrollo del Pacto Nacional para la Sociedad digital; por una ley que vele por los derechos y deberes digitales para evitar “más cierres de web”; por incentivar una identidad digital, y para que la programación y la robótica sean asignaturas troncales en el sistema educativo catalán.

Además, quieren muscular la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y posicionar a Catalunya como hub digital referente internacional en tecnologías digital avanzadas, entre otras propuestas.