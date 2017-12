Rivera dice que el cambio que necesita Cataluña lo representa Arrimadas y no el “continuismo” de Iceta

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que Cataluña necesita un cambio político y que la candidata que lo puede encabezar en este momento es Inés Arrimadas, no el aspirante del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, que, a su juicio, representa el “continuismo”.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Rivera ha asegurado que Cs apoyará la investidura de Iceta como presidente si el PSC es el partido más votado entre los constitucionalistas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. “Si gana las elecciones el señor Iceta, toda la razón del mundo para formar un Gobierno”, ha declarado.

Sin embargo, a continuación ha añadido que “lo que necesita Cataluña es un cambio”, e “Iceta no es un cambio, es una continuidad de los tripartitos” en los que el PSC gobernó con el apoyo de ERC e ICV. “El nacionalismo ha gobernado durante 35 años y yo no quiero un tercer tripartito, no quiero al PSC haciendo de partido nacionalista”, ha subrayado.

En cambio, considera que Inés Arrimadas sí representa el cambio como presidenta, y la ha descrito como “una mujer libre, sin complejos, sin corrupción, con experiencia profesional y que sabe moverse en el consenso”.

ESPERAR A VER LOS ESCAÑOS QUE LOGRA CADA UNO

Rivera ha defendido que serán los catalanes los que decidan en las urnas quién es el candidato más votado y, por tanto, “quién tiene legitimidad para formar Gobierno”. Cuando le han preguntado si Cs podría investir a Iceta como presidente, incluso sin haber sido el más votado, porque pudiese generar más consenso entre las fuerzas no independentistas, ha dicho que es “absurdo” discutir eso cuando aún faltan dos semanas para el 21-D y que habrá que ver cuántos escaños logra cada partido.

“Yo lo que quiero es que se acabe el proceso separatista, que paremos esta pesadilla para muchos catalanes”, ha recalcado, agregando que a los ciudadanos les importa más eso que quién vaya a encabezar el Gobierno constitucionalista. En este sentido, ha dicho que no le preocupa que la última encuesta electoral de ‘El Periódico’ muestre un crecimiento de los socialistas: “Necesitamos sumar” y que “los separatistas pierdan la mayoría absoluta”.

En cualquier caso, considera que en las negociaciones postelectorales habrá que ser “generosos”, y ha destacado que Cs ya ha demostrado su capacidad de llegar a acuerdos en otras comunidades y en el ámbito nacional. Sobre lo que harán finalmente los socialistas, ha afirmado que no lo tiene claro porque Iceta solo ha dicho “lo que no va a hacer”.

El líder de la formación naranja también se ha referido a Catalunya en Comú – Podem, cuyos líderes han adelantado que no respaldarán una fórmula de gobierno de Cs, PP y PSC. Según ha indicado, esa postura es contraria a la de sus votantes, que “en su mayoría prefieren un Gobierno no separatista”, y por eso ha instado a ese electorado a no votar a los ‘comunes’ esta vez.

VOTANTES “TRAICIONADOS”

Rivera ha cargado contra los nacionalismos y los independentismos y ha lamentado que el PSC se haya ido convirtiendo, a su juicio, en “un partido nacionalista” y haya dejado “huérfanos” a muchos de sus antiguos votantes, que se sintieron “traicionados” por los pactos con ERC.

También ha criticado los pactos que alcanzó el PP a nivel nacional con el expresidente de la Generalitat y antiguo líder de Convergència Jordi Pujol, y ha defendido que la oposición de Cs a estos acuerdos de PP y PSOE con partidos como CDC o ERC no es caer en el “nacionalismo español excluyente”, sino que es simplemente “defender la Constitución”.

Por último, el presidente de Ciudadanos ha señalado que una de las tareas de Arrimadas si llega a gobernar será afrontar las consecuencias de la salida de empresas de Cataluña, que va a generar “menos ingresos” para las arcas públicas porque ahora esas empresas pagan impuestos fuera. “El ‘procés’ va a generar subida de impuestos o recortes en los presupuestos futuros”, ha advertido.

Asimismo, ha indicado que la candidata de Cs se centrará en lo que une a los catalanes, como las reivindicaciones en materia de infraestructuras, servicios públicos o financiación autonómica, y respetará lo que les diferencia. “Nadie puede imponernos identidades ni lenguas”, ha afirmado, subrayando que Arrimadas respetará a los independentistas e intentará “coser las heridas” de la sociedad.