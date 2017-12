Sanidad estudia dar prórrogas a los pediatras que se jubilen

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está estudiando la posibilidad de permitir que los pediatras que cumplan los 65 años en vez de jubilarse directamente puedan seguir ejerciendo su actividad durante un tiempo, todo ello con el fin de hacer frente a la escasez de estos especialistas en las Islas. Esta medida permitiría que un facultativo al cumplir los 65 años pueda seguir ejerciendo durante más tiempo, siempre que reúna las condiciones necesarias, hasta que la plaza que ocupa pueda ser atendida por un especialista. Así lo explicó a DIARIO DE AVISOS el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, quien recordó que esta petición fue elevada por el propio colectivo de facultativos debido a la difícil situación que acarrean en los últimos años. Además, matizó que, a su juicio, esta medida debería ser aplicada en los próximos seis meses para que tenga una mayor efectividad.

Se calcula que, en estos momentos, aproximadamente el 30% de las plazas de pediatría en Atención Primaria de Canarias están ocupadas por facultativos que carecen de esta especialidad y que, o bien son médicos generales, o de familia. Este problema, que no solo se circunscribe al territorio regional, se debe a la falta de especialistas, al igual que a las condiciones que se ofertan a los profesionales. El presidente de la sociedad señaló que este porcentaje se podría incrementar, en caso de no tomarse medidas, pudiendo alcanzar el 40% en los próximos años. Esto se debe, principalmente, a que se estima que en el próximo lustro se puedan jubilar otros 65 pediatras de Atención Primaria. Asimismo, Ortigosa recalcó que el problema de falta de médicos afecta especialmente a la zona sur de Tenerife, en donde casi no hay pediatras.

Para el facultativo esta situación genera una doble problemática ya que los familiares del paciente pueden apreciar una reducción de la calidad asistencial, al igual que se provoca un mayor gasto, ya que el facultativo al no estar tan familiarizado con la enfermedad infantil requiere un mayor número de pruebas antes de realizar un diagnóstico. No obstante, Ortigosa puntualizó que la crítica no va dirigida a los médicos que ocupan las plazas, sino al funcionamiento del sistema. Además, matizó que hasta ahora se han tomado algunas acciones, como aumentar las plazas de formación, aunque no tendrán resultados hasta dentro de, al menos, cinco años.

El secretario general del Sindicato Médico-Cesm, Levy Cabrera, también llamó la atención sobre esta problemática, que se extiende a otras especialidades de la medicina para las que resulta complicado localizar facultativos. Precisó que se ha propuesto que en el caso de estas áreas con carencias de profesionales se permita a los médicos que se jubilen seguir en el puesto al cumplir los 65 años.