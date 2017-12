Santa Cruz: el mayor centro comercial

Vamos a la peluquería, a comprar el pan o un encendedor para la cocina. Un vestido, los zapatos de los más pequeños o lo último en tecnología. Puede que también necesitamos de una llave inglesa para arreglar los grifos de casa o acudir a un cerrajero que nos haga un duplicado de las llaves del coche. Las posibilidades de las Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) son infinitas y, si además, es alguna de las ocho que tiene Santa Cruz de Tenerife, los usuarios de estos espacios cuentan con una ventaja sobre el resto: disponen de la mayor concentración de comercios por metro cuadrado de la Isla. Cabo Llanos, Centro, El Mercado, La Rosa-Toscal, La Salud, Ofra, Rambla y Salamanca son las ocho zonas reconocidas por el Cabildo de Tenerife como ZCA, a las que se suman las de Anaga, Añaza, El Estadio, La Gallega y La Salle. Estas últimas añadidas por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz en el trabajo que desarrolla con los comercios de la capital.

Precisamente, la cotidianidad de moverse en las ZCA hace que pasen desapercibidos datos como que el 62% de los comercios de todo el municipio se concentran dentro de las ocho zonas antes mencionadas, lo que supone el 15% del total de las 52 zonas comerciales abiertas que existen en la Isla. En resumen, la capital acumula el 23% del total de comercios de la Isla y genera el 32% de los contratos en este sector, lo que demuestra el gran peso del sector comercial chicharrero dentro de la economía tinerfeña.

“Sin duda, es el elemento diferenciador de Santa Cruz en el turismo”, afirma el concejal de Promoción Económica de Santa Cruz, Alfonso Cabello. El edil tiene claro que el “efecto de capitalidad” atrae a un gran número de turistas que ven en la concentración comercial, junto a la restauración, un atractivo más para visitar la ciudad. “No podemos olvidar que Santa Cruz debe atender a una demanda de prácticamente 2,5 millones de personas al año”, explica Cabello, haciendo así referencia no solo a los servicios que debe dar a los residentes (203.585), sino también a una población flotante (la que todos los días viene a la capital) de 81.434 personas al año y los dos millones de turistas que cada año visitan la ciudad.

La mejor forma de rentabilizar esta fuerte demanda de servicios que la ciudad tiene que ofertar es a través, precisamente, del comercio. “Hay que tener en cuenta que la población flotante y los turistas no tributan aquí, así que la única forma que tenemos de rentabilizar los servicios que les ofrecemos es intentando que dejen su dinero en nuestros comercios”, detalla el edil de Promoción Económica. Para ello, la Sociedad de Desarrollo trabaja de manera conjunta con las 13 áreas comerciales urbanas, a las que hay que sumar la Zona de Gran Afluencia Turística, que aglutina a cuatro de las 13 áreas comerciales urbanas. “Trabajamos de manera regular con ellas, ya sea con campañas de proximidad o promocionando a la ciudad en su conjunto como un lugar al que venir a comprar”.

Cabello admite que, a pesar de las grandes ventajas que estos centros comerciales al aire libre llevan aparejadas, uno de los principales hándicaps al que se enfrentan es la falta de aparcamientos. “Se trata de un tema estructural. Los actuales aparcamientos tienen una alta ocupación y rotación por eso estamos tratando, apoyándonos en la nueva Ley del Suelo, de buscar solares de titularidad pública que podamos convertir de manera temporal en aparcamientos”.

Esta reflexión es compartida por los comerciantes de estas ZCA. Es el caso de Fran Castro, que cuenta con tres tiendas Play Movil Store en tres zonas distintas (todas en el centro). “Nos estamos encontrando con que, a pesar de ofrecer mejores precios que las grandes superficies, muchos clientes, por no entrar en el centro con el coche, prefieren pagar más a cambio de poder aparcar más fácilmente”, explicó a DIARIO DE AVISOS. “Sería fundamental -continuó- poder ir creando plazas en el centro, de forma que los clientes se animen a comprar en el comercio de proximidad”. En cuanto a sus perspectivas para esta campaña de Navidad y Reyes, reconoce que este momento del año es de los mejores y es el que, en buena medida, le permite tirar el resto del año.

Sin embargo, no todos opinan como Castro. En la calle San José, la Boutique Renacer, con dos años y medio de vida, no afronta esta campaña con demasiado optimismo. “En la calle todos estamos más o menos igual, las expectativas de ventas son menores a las del año pasado, en mi caso calculo que el 30% menos”., precisa Julia, que es su propietaria. “La calle está muy apagada en cuanto a actividades”, apostilla, y reclama al Ayuntamiento un poco más de dinamización. “La calle Castillo se lleva la mayor parte de atención y nosotros necesitamos algún tipo de revulsivo”. Reconoce que si en unos meses no mejora la cosa, optará por cerrar la tienda.

Desde la Sociedad de Desarrollo se insiste en que la mayor fortaleza de las zonas comerciales abiertas es la concentración de la demanda. “La interrelación del tejido comercial, abriendo canales de participación, así como implicándose en la organización de actividades, es la mejor forma para potenciar el despegue de estos espacios”. Cabello anima a los comerciantes a implicarse y mantener una relación intensa con la Sociedad de Desarrollo. “Nosotros hacemos frente común con ellos. Somos, por decirlo de alguna manera, la ventanilla de atención al comerciante”. Un frente común que ha llevado a la organización de Ven a Santa Cruz, Vive la Rambla, Plenilunio, Black Friday Weekend, o de campañas específicas como la de Méndez Núñez para esta Navidad.