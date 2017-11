Como muy bien ha querido decir Juan-Manuel García Ramos en su proposición no de ley presentada en el Parlamento de Canarias, pidiendo respeto para la bandera tricolor de las siete estrellas verdes, no se puede comparar esta bandera con la estelada catalana o con otros símbolos independentistas. Es decir, que un nacionalismo moderado, colaborador con el Estado, que vota con el Gobierno en los momentos importantes, que adoptó en uno de sus congresos esta bandera, no puede ser censurado a causa de su símbolo. Si en el Camp Nou tomaran la filiación a todos los que enarbolan esteladas se abrirían 100.000 expedientes cada quince días. Aquí, llevar una bandera con las siete estrellas verdes no debe ser motivo de sanción a los porteadores, ni esta bandera tiene por qué figurar en la lista negra de las que ondean en el fútbol español. Se trata, ni más ni menos, que de una pollabobada, porque esta bandera ni incita a la violencia, ni puede ser considerada como sospechosa. Así que me alegro de la proposición no de ley del Partido Nacionalista Canario, que forma parte del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias. No vale la pena perseguir a una bandera que no hace daño y que se ha convertido, lo quieran o no la Liga, la Delegación del Gobierno y el Potito, en un símbolo para cientos de miles de canarios, tan españoles y tan enemigos de independencias y de otras gilipolladas como los de Valladolid, Cuenca y Madrid. Así que ocúpense de cosas importantes los políticos del PP, sobre todo, y dejen a los canarios en paz, que jamás han planteado problemas serios al Estado, ni los van a plantear. Déjennos con nuestra bandera que ondea junto a la española en fiestas populares, acontecimientos deportivos y donde sea menester. Y no forcemos la cosa, que no vale la pena.