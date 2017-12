Entre Tapas, un guiño a la cocina española en Los Cristianos

Entre Tapas es una de las tascas de moda en Los Cristianos. Situada en el número 6 de la céntrica calle Amalia Alayón, en la que dispone de una extensa terraza, Entre Tapas ofrece a sus clientes, tanto extranjeros como nacionales, una amplia gama de la cocina española, desde las ocho de la mañana a las 11,30 de la noche.

De la mano del asturiano Pedro Martín, que se decidió a reabrir un local que tenía más de cincuenta años de vida (1960), Entre Tapas ya se ha ganado un sitio en la restauración de la zona en apenas un año de vida, ofreciendo no solo un guiño a la amplia cocina española, sino también la canaria, siendo ahora la carne de cabra uno de los platos que más demanda tienen en un establecimiento que ofrece servicio de cafetería, aprovechando la zona comercial y financiera donde está situado, y por supuesto una amplia gama de aperitivos, almuerzos y cenas, siempre en un ambiente acogedor y con un muy buen atendimiento, con una carta extensa, donde destaca un mix de tapas para dos personas por 25 euros. “La cocinera es gaditana, yo soy de Asturias y estamos en Canarias, eso les da idea de que tocamos todos los puntos de la cocina española” remarca Pedro Martín, el propietario.

Pedro Martín es conocido en Los Cristianos por llevar, justo al lado de Entre Tapas, una tienda de cuadros, y se decidió probar con la restauración porque entiende que “Los Cristianos carecía de la típica tasca española, donde comerse un pincho o una tablita de jamón y beberte un vino y me decidí a probar y por lo que se ve no me equivoqué por la cosa va funcionando muy bien”, afirma.

Toda la buena cocina española que ofrece Entre Tapas, como dice Pedro Martín, “desde Asturias hasta Canarias”, está regada además por una gran carta de vinos canarios y peninsulares”.



Pedro Martín es además el presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos y apuesta por peatonalizar la zona centro, aunque de “manera mixta”, desde el Centro Cultural hasta la iglesia, y restringiendo los horarios de de carga y descarga, para evitar “el colapso del tráfico y los ruidos que ocasionan, no tiene sentido que a la una de la tarde pasen camiones de gran tonelaje, eso debe cambiarse, como el horario de la música que debe ser igual para todos”.