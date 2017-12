El tiempo nos da la razón

Les hemos contado lo que cocina la gente, los restaurantes donde la gente come bien; les hemos hablado de gente que se preocupa por mejorar la gastronomía de las Islas, por elevar la calidad de nuestros vinos y por hacernos la vida más dulce… Y, modestia aparte, no lo hemos hecho tan mal cuando otros han ratificado nuestra selección. Por citar algunos ejemplos, hace once años un joven llamado Juan Carlos Padrón recibía el Premio Mejor Jefe de Cocina en los XXI Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS de 2006. Ahora, El Rincón de Juan Carlos ostenta una estrella Michelin, dos soles Repsol y Juan Carlos ha sido designado Chef del Futuro por la Academia Internacional de Gastronomía. Si solo hablamos de estrellas, antes de que la famosa guía roja los premiase, DIARIO DE AVISOS ya reconoció su calidad en el caso de los restaurantes M.B, Kabuki y Kazan. Y mucho antes, a Carlos Gamonal, en El Drago, cuya calidad culinaria mantienen hoy sus hijos sin menoscabo de la buena cocina. Si con Gamonal tuvimos una estrella Michelin, también la logramos en El Patio, del Jardín Tropical, a cuyo frente estaba Juan Gálvez. El tiempo transcurrido demuestra que no nos equivocamos al premiar a restaurantes como Los Limoneros, El Coto, la Taberna Ramón, Los Troncos o Casa Pancho, por citar sólo a algunos que, más de tres décadas después, siguen sirviéndonos en la mesa buenos productos elaborados con cariño y buenas artes en sus fogones.

Hemos premiado la labor de chefs jóvenes y no tan jóvenes que a lo largo de este tiempo han consolidado su arte culinario. Nadie discute el buen hacer de Jesús González, primero en El Duende y ahora en Las Madrigueras; ni de Braulio Simancas, que convirtió El Silbo en un restaurante de referencia y ahora mima los quesos y hace de la cocina canaria una cuestión de honor en Las Aguas. Gonzalo Tamames ya apuntaba maneras en el año 2002 y ahora, su restaurante La Sandunga está incluido en la lista del BibGourmand, considerada la cantera de la Guía Michelin, al igual que Fito Sacramento que ha hecho de Casa Fito un referente en el sur de Tenerife.

Teobaldo Méndez, en El Aderno; Pedro Rodríguez Dios en su obrador, Casa Egón, López Echeto o Alexis García en 100% Pan y Pastelería nos han hecho la vida más dulce, mientras que Lourdes Fernández, Agustín García Farrais, Roberto Santana y Jonatan García Lima han transformado el sector vinícola que ha hecho que desde fuera se interesen y miren con otros ojos a nuestros bodegueros.

Son solo unos pocos ejemplos de las recomendaciones gastronómicas que desde hace 32 años publica DIARIO DE AVISOS en sus páginas para que ustedes disfruten del arte de comer que, como dice Rafael Ansón, es “la industria de la felicidad” y la “única actividad cultural que satisface a los cinco sentidos”.