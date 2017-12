Al CD Tenerife le toca ganar para alejar fantasmas

El CD Tenerife y su entrenador José Luis Martí, se juegan esta noche, 19.00 horas, algo más que tres puntos ante un Reus Deportivo al que se le suele dar muy bien el Rodríguez López.

El representativo está obligado a romper la mala dinámica en la que lleva inmerso en las últimas semanas con las derrotas en Huesca y Almería, y un empate en el Estadio con el Rayo Vallecano. Los de Martí no ganan desde el 9 de noviembre cuando se impusieron a la Leonesa por 2-0, en un choque donde los tinerfeños dejaron muchas dudas a pesar del triunfo.

Esta mala racha ha disparado las alarmas en el siempre exigente entorno blanquiazul, ya que al principio de curso se vendió que era una de las mejores plantillas de la categoría, pero de momento, son más sinsabores que alegrías.

Hoy no queda otra que ganar para no empezar a mirar hacia abajo, ya que el descenso está más cerca que los puestos de play off.

Martí cuenta con las bajas de Juan Villar y Paco Montañés, aunque recupera a Suso Santana, que saldrá desde el banquillo.

Además, el CD Tenerife necesita que el serbio Filip Malbasic vuelva a su mejor forma para ayudar en el capítulo goleador a Samuele Longo.

Por su parte, el Reus intentará pescar en río revuelto, un conjunto que se desenvuelve a las mil maravillas en este tipo de situaciones. El año pasado cercenó de raíz las aspiraciones blanquiazules al ascenso directo con un triunfo (0-1).

Aritz López Garai, entrenador del cuadro catalán, sigue sin poder contar por lesión con Ricardo Vaz, David Querol, Alex Menéndez y Borja Fernández.

“Es de risa que me planteo salir”

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, aseguró que a la gente que le conoce “le puede entrar la risa” si escucha que se plantea abandonar el banquillo blanquiazul, ya que es “un luchador” y “la situación no es dramática”.

El balear recalcó que no puede controlar ni le preocupa lo que se dice en el entorno, ya que “así es el fútbol” y lo toma con normalidad. Además insistió que es “positivo” y que “no tiene otro pensamiento” en su cabeza que ganar el partido ante el Reus, con “un fútbol y un juego como todos queremos”.

El encargado de dirigir la contienda entre tinerfeños y catalanes será el asturianos Víctor Areces Franco, que ya ha dirigido a los tinerfeños en nueve ocasiones, aunque este curso será la primera.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Aitor Sanz, Bryan Acosta; Tyronne, Juan Carlos, Malbasic; y Longo.

Reus: Edgar Badia; Miramón, Pichu Atienza, Olmo, Migue; David Haro, Tito, Gus Ledes, Àlex Carbonell; Edgar Hernández y Lekic.

Árbitro: Areces Franco (Comité Asturiano).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 19:00 (H.C.)