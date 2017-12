Tres ideas perfectas para tu cena de Navidad

Llega la Navidad, una época mágica del año, y con ella la preocupación de encontrar los ingredientes perfectos para una comida perfecta, que sorprenda a todos nuestros invitados. Una tarea que no es nada fácil, ya que encontrar armonía entre calidad, precio y una sencilla preparación, que no nos quite mucho tiempo, es casi imposible.

SOLOMILLO CON SALSA DE FRUTOS ROJOS

Si eres amante a la ternera, el Solomillo es una opción ideal para fiestas y celebraciones en casa, ya que con poco tiempo puedes preparar platos deliciosos con una carne exquisita.

Ingredientes para cuatro personas:

• 4 medallones de solomillo.

• 200 gr de azúcar.

• 100 cl de nata líquida.

• 2 naranjas exprimidas.

• 2 pastillas de Avecrem.

• Unas gotitas de tabasco.

• Media naranja.

• 250 gr de frutos rojos.

• 125 cl de vino blanco seco.

• 1 bote de cebolla frita.

• 1 cebolla

• 1 vaso de caldo de carne.

• 1 vaso de vino tinto.

• Medio limón.

Preparación:

Paso 1: Dora los solomillos por ambos lados, retíralos y en el mismo aceite rehoga la cebolla, sazona con una pastilla de Avecrem, y baña con el vino. Vuelve a incorporar los solomillos y deja cocer tapado, durante diez minutos.

Paso 2: Añade el zumo de las naranjas y continua la cocción otros diez minutos más. Retira los solomillos reservándolos al calor.

Paso 3: Para preparar la salsa: rehoga la cebolla frita junto con el vaso de vino tinto y deja que reduzca a la mitad. Incorpora los frutos rojos, el azúcar, el vaso de caldo casero de carne, y el resto de los ingredientes (tabasco, nata líquida, medio limón, media naranja…). Deja cocer, tritura y pasa por el colador. Sirve los solomillos laminados, regados con la salsa.

¿CÓMO PREPARAR UN RICO POLLO DE CORRAL NAVIDEÑO?

Si quieres seguir cuidándote, en estas fechas en la que los excesos, hacen que nos salgamos de nuestra dieta habitual, el pollo de corral es un plato estrella que no puede faltar en tu mesa, pues es una de las carnes más saludables y apetecible que podemos consumir.

Ingredientes:

• 1 pollo de corral.

• ½ taza de salsa de soja.

• 3 cucharadas de mantequilla.

• 1 taza de aceitunas y alcaparras.

• 6 dientes de ajos machacados.

• 1 cucharada de pimentón.

• 3 tallos de apio.

• ¼ taza de aceite.

• 1 pimiento rojo.

• 2 onza de jugo de limón.

• 1 vaso de vino.

• Comino y orégano al gusto.

• 2 pastillas de Avecrem.

• 1 cucharada de azúcar.

Preparación:

Paso 1: Limpia bien el pollo sin quitarle la piel, haz hoyos profundo en la pechuga, y lo rellénalos con aceitunas y ajos troceados. Si te queda ajo, untas el resto del pavo. Espolvorea con el Avecrem, échale el caldo de Pollo, y le untas el comino, el orégano y el pimentón y también parte de la mantequilla.

Paso 2: Finalmente verterás sobre el pollo, el jugo de limón, la salsa de soja y el vaso de vino tinto y le dejas reposar una 4 horas.

Paso 3: Pasado el tiempo en un caldero pones el cuarto de taza de aceite y la cucharada de azúcar. Cuando adquiera un color dorado añades el pollo, dándole la vuelta cada cierto tiempo. Posteriormente añade unas cucharadas de la salsa donde tenías reservado el pollo.

Paso 4: Por el resto de mantequilla en una bandeja de aluminio y haz una cama con los tallos de apio y el pimiento en tiras. Saca el pollo del caldero y ponlo en la bandeja. Vierte la salsa del caldero y la salsa donde reposo el pollo, lo llevas al horno durante las próximas horas hasta cocinar completamente, dando la vuelta cada media hora.

PIERNA DE CORDERO CARAMELIZADA CON CEBOLLAS TIERNAS

Otra de las carnes muy elegidas para estas fechas, es el cordero, una carne muy tierna que, para muchas personas, resulta indispensable en su cena de navidad. Además se puede preparar de muchas maneras diferentes. Te damos una idea.

Ingredientes:

• 1 pierna de cordero marcada para el horno.

• 6 cucharadas de manteca de cerdo.

• Sal y pimienta al gusto.

• 1 vasito de miel

• 25 gr de piñones.

• 4 cebollas tiernas.

• 1 pizca de nuez moscada.

• 1 ramita de romero.

• 1 vaso de caldo de carne.

• 100 gr de pasas.

Preparación:

Paso 1: Calienta la manteca en una cazuela y fríe el cordero hasta que quede bien dorado.

Paso 2: Sazona con sal y pimienta, añade las uvas pasas, los piñones, el caldo de Carne, la ramita de romero y una pizca de nuez moscada. Tapa y cuece a fuego lento 1 hora y media aproximadamente. Pela las cebollas tiernas dejando un poco del tallo verde, añádelas a la cazuela y continua la cocción 30 minutos mas.

Paso 3: Baña el cordero en la miel, introdúcelo en la cazuela, rectifica de sal y cuece unos minutos mas, removiendo de vez en cuando hasta que la miel prácticamente se caramelice y adquiera un color oscuro.

Paso 4: Sirve la carne recién hecha, regada con su salsa, acompañada de unas papas y una buena ensalada.

¿Cuál te apetece este año?

Hacer recetas únicas como estas, ahora es más fácil con Hipermercados Tu Trébol. Pues en estas fechas tan señaladas en el calendario, en la que la comida es parte protagonista, y la carne la reina de sus celebraciones, la cadena, amplía sus mostradores de carnicería fresca, en todos sus establecimientos, ofreciendo a sus clientes desde una exquisita ternera 100% nacional, hasta el pollo más económico, pasando por pavo, cerdo, conejo cabra, cabrito, cordero, entre otras… Además de una gran variedad de rellenos y preparados, que te ayudarán ahorrar tiempo y dinero de una manera bastante notable en estas fechas.

Anticípate tú también a la navidad. Piensa en tu menú y haz tu reserva ya. Con hipermercados Tu Trébol puedes asegurar tu cena. Además, recuerda que todos sus centros abrirán los domingos, para hacer más fáciles tus compras.