Urbanismo se reunirá con el Cabildo para hablar sobre Miraflores

El concejal delegado de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, ya se ha puesto en contacto con el Cabildo, concretamente con la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, para abordar el problema surgido tras la paralización de una obra de derribo en la calle Puerto Canseco de Santa Cruz, en el entorno de Miraflores, al considerar que el inmueble tiene “interés histórico”. “Ya he hablado con la consejera y hemos acordado mantener una reunión la próxima semana para abordar este problema”, explicó a DIARIO DE AVISOS, Tarife. El concejal también mantendrá una reunión con los propietarios de la manzana de Miraflores, sobre la que el Cabildo mantiene que hay inmuebles susceptibles de ser catalogados, para mantenerlos informados.

A pesar de que el Ayuntamiento podría levantar la suspensión impuesta por el Cabildo, dado que el edificio no está catalogado, Tarife confirmó que no se tomará ninguna decisión hasta que se celebra la reunión con el Cabildo. “Nosotros hemos hecho las cosas bien y las licencias concedidas lo están de manera legal por lo que estamos muy tranquilo”, matizó. El edil no quiere un enfrentamiento con el Cabildo por este asunto y confía en que se pueda llegar a un acuerdo. Tarife confirmó que, ayer, aún no había recibido la notificación del Cabildo.