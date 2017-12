Vasileiadis: “Queremos estar en la Copa”

Kostas Vasileiadis, nuevo jugador del Iberostar Tenerife, avisó de la importancia que supone para su equipo ganar mañana al Unicaja de Málaga porque, indicó, que “queremos estar en la Copa del Rey”.

El alero griego, que fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador, aunque haya ya disputado dos partidos con los aurinegros, valoró el apoyo que ha recibido del club y de sus nuevos compañeros desde que llegó a la Isla.

“Desde el primer momento me he sentido muy bien dentro del equipo”, destacó el jugador, quien añadió que “los compañeros me están ayudando mucho para entender el juego, pero además he podido conocer la ciudad y me gusta mucho el clima”.

Preguntado de cómo ha visto a la plantilla a su llegada, destacó que “me gusta mucho el equipo, los jugadores tienen mucho talento y se les ve que quieren hacerlo mejor, juegan en equipo y todos se ayudan entre ellos”.

Llegó a la Isla en sustitución de Adin Vrabac y su primera cita fue contra el Barcelona, equipo donde cuajó una buena actuación. Ahora otra cita de mucha exigencia ante el Unicaja de Málaga del que sabe que tiene que ganar también.

Mañana tenemos un partido muy importante y queremos ganar para estar entre los ocho mejores y poder disputar la Copa”, reiteró.