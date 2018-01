La controversia latente, aunque con menor intensidad, por el retraso planteado por alcaldes palmeros en torno a la ejecución de los 33 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias con cargo a 2016 y 2017, ha sido, desde el punto de vista de la institución y de su vicepresidente, el nacionalista José Luis Perestelo, ha sido “un error que, por raro que parezca, proviene en muchos casos del desconocimiento del funcionamiento interno de la administración pública”.

Perestelo, que califica el Fdcan como “un éxito de Fernando Clavijo”, estima que “el reconocimiento de un déficit de infraestructuras de las islas menores, ha posibilitado este programa de actuaciones para compensar los desequilibrios entre islas”.

Asegura que “eso que es un gran éxito, fruto de la valentía de Clavijo y que le costó la ruptura del pacto de Gobierno en Canarias ha intentado ser minimizado”. “Las críticas por la gestión del Fdcan han creado un debate estéril”.

El también consejero insular de Hacienda asegura que “entiendo que el Partido Popular ha querido lograr un rédito político con este tema, intentando minimizar el alcance económico y social del Fdcan”, pero a renglón seguido recuerda la falta de coherencia de esa acción política porque “el Fdcan se firma el 30 de diciembre de 2016, y las críticas y el desgaste que querían causar se llevó a cabo durante todo un año antes de esa firma”.

Se pregunta Perestelo “cómo se puede pedir a la administración que gestione algo que no estaba ni siquiera firmado” y recuerda que “se generó entre la opinión pública una imagen contraria a lo importante”. El consejero de Coalición Canaria, confiesa que “me da pena que algún alcalde de mi propia formación política, picara en esa estrategia equivocada planteando conflictos donde no lo había”. Lo más curioso, para Perestelo, es que”mientras se producía durante meses todo ese ruido de fondo sobre la gestión del Fdcan, en las reuniónes que hemos mantenido había una alto nivel de entendimiento”.

Se refiere el vicepresidente del Cabildo palmero a las quejas manifiestas de los alcaldes palmeros, algunas de ellas consensuadas por todas las corporaciones locales y emanadas de reuniónes en el seno de la Comisión Insular de la Federación Canarias de Municipios, que trasmitió en varias ocasiones su inquietud por la desinformación y la falta de concreción en la inversión de este fondo clave para la dinamización de la economía insular.

Aclara José Luis Perestelo en declaraciones a este periódico que “el 30 de diciembre de 2016 se empieza a gestionar el Fdcan por parte del Cabildo, y se trabaja en cómo justificar la parte de la inversión que tiene que ver con 2016, un proceso que nos llevó tres meses porque esto es algo nuevo para el Gobierno, para el Cabildo y también para los ayuntamientos, un período necesario hasta que se logró pactar una estrategia”.

Asegura el vicepresidente que “ahora es el momento en el que tenemos que agilizar desde el Cabildo la maquinaria administrativa para que las obras se liciten”. Eso sí, advierte que “debemos ser conscientes de que licitar una obra en La Palma lleva aparejado una serie de condicionantes medioambientales y quien no no entienda eso y la titularidad del suelo dentro de esos procesos, es que no conoce esta isla”.