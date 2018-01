El alcalde suspende las negociaciones con los sindicatos de la Policía Local

“Ante las manifestaciones de algunos sindicatos policiales diciendo que continúan las medidas de presión, quiero manifestar que he decidido suspender las negociaciones con las organizaciones sindicales de la Policía Local”. Así lo anunció ayer el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, solo un día después de comunicar que los siete sindicatos habían aceptado por unanimidad las propuestas que hizo el regidor lagunero sobre el plus de nocturnidad, así como iniciar negociaciones de tal forma que el Ayuntamiento presentase una oferta de desarrollo ante la propuesta sindical de crear dos días de refuerzo remunerado al mes.

A finales de diciembre, tres de los sindicatos habían criticado, a través de las redes sociales, la falta de diálogo con el área de Seguridad y su disconformidad con las negociaciones. Sin embargo, a tenor del comunicado del pasado lunes, parecía que se había logrado un acuerdo unánime entre sindicatos y administración local, que al parecer ayer se rompió.

“Lo he hecho porque creo que algunos sindicatos están utilizando esta negociación en el proceso electoral sindical que se produce en este mes de enero. No voy a tolerar presiones de naturaleza chantajista, ni actitudes que no pongan por encima de todo los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de La Laguna”, enfatizó el alcalde.

En este sentido, José Alberto Díaz sostuvo que “no se puede aceptar un proceso de negociación, con plazos, como han hecho todas y cada una de las organizaciones sindicales y manifestar que continúan las medidas de presión. La Laguna, los laguneros y las laguneras no aceptan presiones de ningún tipo”.

En el anuncio del lunes se afirmaba que los siete sindicatos habían aceptado por unanimidad un incremento de nocturnidad por noche trabajada los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivos que asciende a 57,31 euros, y 31,26 euros por noche trabajada de domingo a jueves, frente a los 24,04 euros que vienen percibiendo por noche trabajada actualmente. Una negociación que ahora queda paralizada.