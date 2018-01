Alonso tilda al PP de “abusón” por “robar” dinero de carreteras y, a la vez, exigir inversión

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, salió ayer al paso de los datos aportados por el PP de Tenerife y recogidos por DIARIO DE AVISOS, a través de los cuales, los populares acusan a CC de perder 225 millones de euros para las carreteras canarias en 2017, entre otros motivos, por la falta de planificación y de proyectos por parte de Cabildos como el de Tenerife. Alonso, que por otra parte fue el único responsable de CC que salió al paso de esta acusación, comparó a los dirigentes del PP con el “abusador de patio de colegio” por no cumplir con sus obligaciones en el convenio de carreteras y retrasar la firma del nuevo. “Primero te pega una paliza y después te acusa de no hacer la tarea, te quita los creyones, la libreta, los libros, te los tira a la basura y después te dice que no hiciste la tarea”, subrayó en una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press.

El presidente tinerfeño acusó a los populares de “robar” el dinero de las carreteras, en línea con la última sentencia del Tribunal Supremo, que señala que “se trató injustamente” a las islas “quitándole” unos 700 millones de euros.

Alonso pidió a los dirigentes del PP que “pidan primero perdón” por la aplicación del pasado convenio y que “tengan un poco de vergüenza” ya que aún no ha escuchado “a nadie” hacerlo mientras el Estado ha invertido muchos millones de euros en obras en la Península. “Vayan corriendo a Madrid a firmar”, indicó. “Cada día de retraso es un día más de retraso de cola, y si trataron mal a Canarias robándole el dinero, que no nos traten mal ahora con la firma”, indicó, subrayando que ya hay proyectos para el cierre del anillo insular o el tercer carril de la TF-1, “pero hace falta dinero”. Alonso insistió, a través de las redes sociales en que, para él, Manuel Domínguez, “renuncia a defender Tenerife”.

Manuel Domínguez

Ante estas declaraciones, personalizadas en la figura del presidente insular del PP, Manuel Domínguez, este no quiso rebatirlas porque, afirmó, “cualquier alcalde o presidente de Cabildo me merece todo el respeto del mundo, simplemente porque los ciudadanos son los que le han puesto allí pero, desde luego, lo que desería es que deje de serlo lo antes posible porque lo que demuestran sus declaraciones es que se cree por encima del bien y el mal”.

Domínguez lamentó profundamente la actitud de Alonso que, recordó, “no ha rebatido nuestros números porque simplemente no puede”. El también alcalde de Los Realejos considera que la actitud del presidente del Cabildo ante la crítica, demuestra que es “el peor presidente insular de la historia”. Añadió que no va a entrar en el “y tu más” porque “lo que se merecen los ciudadanos es que se explique la verdad”. Una verdad que, insistió Domínguez, “no es otra que no se han gastado los recursos puestos por el Estado para las carreteras por la falta de planificación y de proyectos”.

“La realidad -continuó- es que en Tenerife se dejaron de gastar 133 millones de euros y me encantaría ver esos proyectos de los que habla Alonso como la TF-1 o el anillo insular, aprobados e incorporados al planeamiento insular, para empezarlos mañana mismo pero él sabe que eso no es posible”.

El presidente del PP de Tenerife añadió que revindica el derecho “a que se hagan las infraestructuras que esta Isla necesita, sin que nadie nos mande al psicólogo o nos acuse de abusones”. Desde el Gobierno de Canarias, al menos ayer, no se quiso responder a los números del PP.

Nueva Canarias

Nueva Canarias, partido que consiguió buena parte de los fondos extras para carreteras a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2016 y 2017, coincide con el PP en que la falta de planificación y de proyectos del Gobierno de Canarias está impidiendo el desarrollo de las infraestructuras en el Archipiélago.

“Es evidente que los recortes injustos del PP sustrajeron 700 millones a las carreteras canarias pero también que la falta de planes y de previsión del Gobierno canario hace que, a estas alturas, aunque esté el dinero, no se pueda gastar”, explicó el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Para NC, lo que también es evidente es el “fracaso” de la gestión del convenio de carreteras del gobierno de Fernando Clavijo. “El consejero de Obras (Pablo Rodríguez) prometió un nuevo convenio antes de acabar el año y no solo no lo consiguió sino que tampoco ha sido capaz de asegurar algún mecanismo para que llegue el dinero de la sentencia del Tribunal Supremo”.

Rodríguez recordó que este dinero llegará porque Paulino Rivero acudió a los tribunales “algo que Clavijo no hizo en 2015 y 2016, por lo que también preguntaremos en cuanto se reanuden las sesiones del Parlamento”. “Lamentablemente, este fracaso en la gestión y la falta de planes y proyectos nos hace creer que las grandes obras en Tenerife van a tener que esperar”, concluyó .