Ana Deisy Sabina, candidata a Reina del Carnaval: “Ser reina es un sueño de mi adolescencia”

Ana Deisy Sabina, natural de Candelaria, está disfrutando cada momento del proceso de ser candidata a reina del Carnaval de Tenerife. Para esta joven de 29 años, trabajadora social, lograr ser reina sería cumplir un sueño de la adolescencia.

-¿Cómo se siente siendo candidata a reina del Carnaval?

“Muy contenta, estoy muy feliz e ilusionada y estoy viviendo la experiencia al 100%”.

-¿Ser reina del Carnaval es un sueño de la infancia?

“Un sueño de mi adolescencia, cuando iba a bailar a las galas del Carnaval con mi escuela de danza, y luego en el ballet de la gala, me gustaba ir a ver los trajes de cerca y en ese momento dije que yo también quería ser una candidata”.

-¿Eso es lo que le animó a volver a intentarlo y ser candidata por segunda vez?

“La experiencia que viví fue muy bonita, me encanta el Carnaval y todos los años voy a las galas y sigo a las candidatas, y en 2013 no pude hacer el desfile como me hubiese gustado y eso, unido a la experiencia tan bonita que viví, me hizo decidirme a volver a presentarme y a vivirlo”.

-Y Alcampo le dio esa segunda oportunidad…

“Vi en Internet que Alcampo abría un casting para candidata a reina del Carnaval, con el diseñador Eduardo Martín, y me lancé de cabeza porque me gusta mucho el trabajo que hace Eduardo y Alcampo es una gran empresa y era una gran oportunidad y un honor”.

< ► > Ana Deisy Sabina García, candidata a Reina. / FRAN PALLERO

-¿Qué puede contarnos de su fantasía?, ¿cómo se siente con ella?

“Solo puedo decir que es fastuosa. Me gustan mucho los colores y la estructura, me parece impresionante. Viendo como poco a poco se ha ido haciendo la fantasía, la vas haciendo como tuya. Para mí es muy importante estar a gusto con la fantasía, porque la vas a lucir mejor, como una parte de ti misma”.

-¿Es dura la preparación de una candidata?

“Si te preparas a conciencia para desfilar el día de la gala con total desenvoltura, sí es dura. Yo me estoy preparando con Juan Carlos en O-zone y me está preparando a conciencia”.

-¿Se considera carnavalera?

“Sí, me gusta poder salir algún día con mi gente y prepararnos el disfraz. Me lo paso muy bien”.

FANTASÍA: El Secreto del Firmamento

DISEÑADOR: Eduardo Martín

REPRESENTA: C.C. Alcampo La Laguna

NÚMERO: 1