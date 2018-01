Ana Guerra, nominada a las puertas de la final

Tras montar una auténtica fiesta en la Gala 10 de Operación Triunfo con La negra tiene tumbao, de la mágica Celia Cruz, nuestra querida Ana Guerra ha sido nominada. Esta vez, de forma definitiva y lo que es aún peor, junto a su querido amigo ‘el sapoconcho’ Roi.

La tinerfeña ha sido el verdadero ejemplo de superación y evolución en OT este año, dicho por profesores, jurado y espectadores. Comenzó horriblemente mal en la Gala 0, cuando el escenario se la comía entera por los nervios, y tras ser nominada en dos ocasiones y salvada en ambas por profesores y compañeros, respectivamente, dio el bombazo con La bikina. Una canción que se ha convertido en uno de los himnos de esta edición. A partir de este momento, Ana War se come el escenario. Cada vez que lo pisa desde la Gala 5 se convierte en una fuerza de la naturaleza, interpretando la canción de forma maravillosa y protagonizando los numerazos de las galas, esperados por todos, ya sea con Lágrimas Negras, Sax, Cabaret o La negra, aunque con pequeños desafines en alguno de ellos. Bailando, interpretando y levantando al plató, sobre todo cuando fue elegida favorita del público con el segundo mayor porcentaje del OT 2017.

A pesar de la actuación, el jurado tuvo que elegir las tres mejores actuaciones y, aunque con discrepancias entre los jueces, Ana acabó siendo nominada con “la cuarta” mejor interpretación de la noche. Y lo peor es que vuelve a ser un duelo entre grandes amigos porque el otro nominado es Roi, su gran apoyo en la Academia. Ambos se han convertido en un ejemplo de amistad y nos ha dejado momentos divertidísimos, de mucha complicidad, apoyo y cariño entre ambos.

Manuel Martos a Ana Guerra: “No se me ocurre nada negativo que decir de tu actuación: tu nivel interpretativo es espectacular. Desgraciadamente ha habido 3 actuaciones que para el jurado han sido un poquito mejores. Por eso te propongo para abandonar”. #OTGala10

La propia lagunera, siempre con autocrítica durante los repasos de las galas, consideró que merecía estar nominada aunque lo que más le fastidiaba es que la actuación no le saliera como ella quería.

Ana: “Cuando Noe dijo lo del descontrol mi cara fue un poema. No hacerlo como yo quiero que me salga me importa más que estar nominada. Quise montar una fiesta y creo que lo conseguí”.

Manu: “El numerazo lo hiciste”. #OTDirecto9E pic.twitter.com/cs8xE6R0oc

