Bermúdez pide solucionar Puerta Canseco antes de ver si se catalogan nuevos inmuebles

El Ayuntamiento de Santa Cruz está dispuesto a estudiar, en una comisión bilateral con el Cabildo de Tenerife, la futura incorporación al catálogo municipal de los más de 500 inmuebles que el área insular de Patrimonio Histórico quiere que se protejan. Una posibilidad que, sin embargo, va acompañada de otra petición, y es que el Cabildo debe ofrecer una solución satisfactoria para aquellos inmuebles de ese catálogo a los que ya se les ha concedido una licencia de demolición, los de Puerta Canseco 23 y 25.

Así lo avanzó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante el debate de la moción conjunta presentada por Sí se puede e IU (que fue rechazada), en la que se instaba al Ayuntamiento a que elabore un informe en el que constate o no el valor del inmueble cuya obra paralizó el Cabildo. Moción en la que también se solicitó paralizar las licencias sobre los edificios susceptibles de catalogación. El alcalde detalló que “Urbanismo está elaborando un nuevo Plan General, por lo que se puede estudiar la modificación del catálogo, conjuntamente con el Cabildo”. “Pero -continuó- tenemos que tener en cuenta que no todos esos inmuebles tienen la misma situación jurídica. Se trata de ponerse de acuerdo sobre los que ya tienen licencia, y que podrían generar reclamaciones patrimoniales”.

Bermúdez insistió en que se está ante un asunto fundamentalmente jurídico, en el que “todos” tienen el deber de “proteger aquello que nos identifica como pueblo”. Insistió el regidor en que, aunque ambas administraciones mantienen posturas diferentes, “de forma legítima”, “nuestra obligación es encontrar un punto de encuentro”.

La postura expresada por el alcalde fue plasmada por el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, en la transaccional que ofreció a Sí se puede e IU para poder aprobar la moción de ambas formaciones. Así, en el segundo punto de su propuesta, Tarife detalló que se ofrece la creación de una comisión bilateral para valorar técnicamente esas sugerencias de catalogación a efectos de la elaboración del futuro catálogo de protección. Tanto IU como Sí se puede insistieron en los fundamentos de su propuesta en que lo que se hizo mal hace años, cuando no se catalogaron esos edificios, “puede corregirse ahora, no tenemos por qué perpetuar un error”. Trujillo recordó que el único informe existente es el del Cabildo, y pidió a Urbanismo que hiciera el suyo si lo que quería era demostrar que el inmueble no tiene valores patrimoniales.

Arcila, por su parte, le recordó a Tarife que “si ustedes no se pronuncian en el plazo de estos 30 días desde que se paralizó la obra de Puerta Canseco, tienen un problema, porque se levantarán las medidas cautelares, se derribará el edificio y habrán incumplido con su obligación legal de proteger el patrimonio”.

Tarife insistió en la posición oficial del Ayuntamiento: que ese inmueble no está catalogado, que dar una licencia es legal y no darla sería prevaricar, a la par que criticó al PSOE por haber estado “cuatro años en Urbanismo y no catalogar ni un solo edificio”.

Cabildo

Mientras en el Ayuntamiento de Santa Cruz se debatía la moción de Sí se puede e IU, en el Cabildo se daba respuesta a una pregunta presentada por el PP sobre Miraflores. La consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, según recoge Europa Press, defendió los valores patrimoniales de un conjunto de edificios en la zona de Miraflores y pidió “respeto” para los técnicos de la Corporación que paralizaron las obras en Puerta Canseco.

Mesa comentó que su Consejería “no hace juicios de valor” sobre los inmuebles, sino que aplica “criterios técnicos”, resaltando que Santa Cruz es una de las ciudades españolas con más edificios racionalistas, y algunos de ellos están en Miraflores. Dijo que esto podría ser un “reclamo turístico”, como ocurre con el modernismo en Barcelona, ya que en la capital hay otros ejemplos, como el Cine Víctor, el Real Club Náutico o el Casino.

Por su parte, Ana Zurita (PP) pidió al Cabildo que “aclare” cuáles son los criterios que maneja para paralizar las obras, porque también “entorpece” la recuperación del patrimonio con una “actitud excesivamente proteccionista”. Señaló que no ha habido justificación para que se catalogaran esos edificios en el pasado, incidiendo en que “no es lo mismo” un inmueble aislado que un entorno urbano consolidado, y que se debe analizar también el conjunto, “no solo la fachada”.