Tras 40 horas… llegó Mario

Mario se hizo esperar. El pequeño tenía que haber llegado el 18 de diciembre, pero se ve que estaba tan a gusto que se hizo de rogar. El pasado sábado, sus padres, Cristina García y Julio Goya, ingresaron en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y después de 40 horas los médicos decidieron provocar el parto, que finalmente se produjo mediante cesárea. El alumbramiento tuvo lugar a las 2.44 horas, lo que lo convirtió en el primer bebé nacido en los hospitales públicos de la provincia y el segundo de toda Canarias, algo que en ningún momento se le pasó por la cabeza a esta familia.

El pequeño, que pesó 3,615 kilos y midió cerca de 53 centímetros, cubrió sus primeras horas de vida muy tranquilo. “Los primeros momentos me lo trajeron a mí mientras la madre se recuperaba; enseguida le dimos el biberón y ya ha tomado dos; es muy tranquilo, solo ha comido y dormido, por ahora no es llorón”, relató a los medios su orgulloso padre, quien no podía ocultar la alegría de tener entre sus brazos a Mario.

El pequeño, el primer hijo de esta pareja residente en la localidad de El Pris, en Tacoronte, ha sido muy deseado, como así reconocieron los progenitores. “Mi madre ya pensaba que no iba a tener un nieto”, afirmó Julio. No obstante, precisó que el bebé no se hizo esperar demasiado una vez sus padres decidieron llamar a la cigüeña. “No pensábamos que iba a ser el primer niño del año; como nació tarde, sobre las 2.30, ni lo imaginamos, hasta que después nos lo comunicaron”, señaló su padre.

Julio y Cristina no pudieron reprimir la emoción de poder tener ya a su pequeño con ellos. “Nada más cogerlo, te cambia la vida y lo primero que sentí fue una paz interior”, contó su padre. La recién estrenada mamá, quien incluso derramó alguna lágrima, se encontraba agotada por el largo parto de casi dos días, insistió en que el momento más bonito será cuando lleguen a su casa, donde está ya todo preparado, los tres. Pese al cansancio, mostraba una amplia sonrisa cada vez que contemplaba al pequeño.

El nombre

“El nombre de Mario está de moda, debe de ser la generación del videojuego, de Supermario”, bromeaba este padre primerizo. “En paritorio nos dijeron que ayer había nacido otro niño al que lo habían llamado así”, añadió la madre. En el caso de esta familia, la elección del nombre del bebé estaba claro. El padre de Cristina, que falleció hace tres años, se llamaba Carmelo Mario. Con ello, han querido recordar a quien hubiera sido abuelo por cuarta vez con este pequeño.

< ► > Mario, de momento, es muy tranquilito. | A. G.

El primer y deseado hijo de una familia de El Pris

Julio Goya, de 39 años es pescador. Su mujer, Cristina García, de 25, trabaja como peluquera. Ambos, residentes en la localidad costera de El Pris, en Tacoronte, se estrenaron en la paternidad dando la bienvenida al pequeño Mario. Rosa Pérez, la abuela paterna del bebé confiesa que ya había perdido la esperanza de tener un nieto, ya que Julio es su único hijo. Por parte materna, es el cuarto nieto, pero el primero de la niña de la casa. “Ya nos ocuparemos todos de que no le falte de nada”, afirma la orgullosa abuela.

Hugo, el primero de Canarias

El primer bebé nacido en Canarias en 2018 se llama Hugo, nació en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y pesa 3,6 kilos y sus padres, dos jóvenes de 26 y 25 años han manifestado estar felices con su primer hijo, que nunca pensaron que pudiera nacer el 1 de enero, ya que a la madre le dijeron que salía de cuentas el 27 de diciembre.

El padre Aythami Mateo Hernández y la madre Leila Tatiana del Rosario residen en el pueblo de Jinámar, en Telde, y se han visto sorprendidos hoy por los medios de comunicación en el Hospital Materno, donde nació Hugo a las 00:32 horas después de la medianoche.

Ambos tuvieron que esperar por su llegada, pues la madre pasó dieciocho horas en el paritorio hasta que dio a luz de forma natural a su bebé, que mide 51 centímetros y ha posado sin llorar ante las cámaras.

“Me costó un poco pero al final vino”, ha manifestado Del Rosario, mientras que el padre ha reconocido que fueron momentos “un poco duros pero que la recompensa está aquí y somos bastante felices”.

Los jóvenes padres, él electricista y ella educadora infantil, admiten ser unos “primerizos pero con ganas” y que, de momento, se quedan con Hugo y “después se verá”, ha indicado Aythami Mateo que abrumado por la situación ha bromeado que Hugo “será periodista”.

Según su madre, su pequeño ha querido ser famoso y por eso ha esperado para nacer el primero de 2018.

Sus abuelos paternos y amigas de la madre estaban emocionados con el nacimiento de Hugo, al que le esperan muchos mimos, según sus padres.

Asimismo, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, también en Tenerife, el primer bebé que nació lo hizo a las 03.58 horas, y fue un niño que pesó 2.950 gramos y nació por parto natural.

En el resto de islas con hospitales públicos de Canarias, tales como son Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma aún no ha habido ningún nacimiento en 2018.