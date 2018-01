El Cabildo pide al Estado la firma urgente del convenio de carreteras

El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer por unanimidad una moción en la que exige al Estado la firma del nuevo convenio de carreteras, que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce una posible deuda de 888,51 millones con Canarias y que se prioricen las obras de Tenerife. Además, por error en el sistema de votación, salió adelante una enmienda del Grupo Popular en la que se pide al Gobierno de Canarias que haga públicos los proyectos que negocia con el Ministerio de Fomento.

El director insular de Fomento, Miguel Becerra, demandó que todos los grupos políticos se conviertan en “una sola voz” del pueblo de Tenerife para exigir la firma del convenio y mejorar la movilidad en las carreteras de la Isla. Becerra recordó el espíritu del Pacto por Tenerife, firmado a comienzos del mandato, y el apoyo que han suscitado las tres grandes obras pendientes en el viario de la Isla: el cierre del anillo insular, el carril Bus-VAO en la TF-5 y el tercer carril de la TF-1.

El consejero destacó que espera que se mantenga la “unidad” política para reivindicar ante el Estado la firma del nuevo convenio. Señaló que ahora no se debe mirar a los “errores” del pasado, abogando por la “unidad” política para hacer frente a la “gravedad” del problema. “No se puede retrasar un día más la firma del convenio”, enfatizó.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, lamentó que la moción no haya sido una declaración institucional, incidiendo en que la congestión del tráfico es un “problema gravísimo”, cuya culpa recae en CC principalmente, que ha sido el partido que ha gestionado las infraestructuras en las últimas décadas. Mientras, Ana Zurita, del Grupo Popular, señaló que no hace falta que el Cabildo mandate al Estado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y no ocultó la infrafinanciación del convenio, lastrado porque el PSOE dejó “esquilmadas” las cuentas públicas.

Por otra parte, el PSOE de Tenerife responsabilizó ayer, en un comunicado, del caos en las carreteras de la Isla a la “inacción” de más de 30 años de gobiernos de CC en el Cabildo y 25 años en el Gobierno. El vicesecretario general de los socialistas tinerfeños, Aarón Afonso, considera que “el perdón del presidente del Cabildo no debe ser por un día de colapso, sino que haría falta un perdón diario por la mala gestión de su partido”.