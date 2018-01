Camps niega financiación ilegal en el PPCV y dice que nunca dio una orden para una actuación irregular

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps ha insistido este miércoles en que durante los años en los que él estuvo liderando el partido en la Comunitat Valenciana no hubo financiación ilegal y ha puntualizado que “nunca” dio una orden para una actuación o acción irregular. “Me parece todo un sinsentido”, ha apostillado.

Camps se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras concluir el pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC), del que es miembro, después de la declaración en la Audiencia Nacional del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV en el caso Gürtel.

El exjefe de Consell, imputado en el caso Valmor que investiga presuntas irregularidades en la F1, se ha mostrado sorprendido porque después de ocho años de instrucción de este procedimiento de Gürtel, no sabe si “por un pacto con la Fiscalía o entre los que están procesados”, está saliendo ahora su nombre.

“Una frase resume lo que estoy sintiendo ahora: Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa”, ha reiterado Camps, quien ha señalado que es “imposible” que “nadie” pueda decir nada de él “jamás” porque “nunca” dio una orden para una actitud irregular “en cualquier ámbito, ni de la Administración autonómica ni del PPCV”, ha puntualizado.

Además, ha agregado, “cualquier persona que reciba una orden o una indicación que considere irregular tiene dos opciones: O no hacerla, o dimitir o ponerla en conocimiento de judicatura”. “Esto no tiene ni pies ni cabeza, en absoluto (…). Tengo un enfado profundo y muy serio, muy sereno, y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud que se relacione con lo que hemos escuchado esta mañana”, ha repetido.

En esta línea, ha defendido que “ningún empresario podrá decir que haya recibido una indicación o señal para hace ningún tipo de aportación al PPCV cuando yo era presidente ni nadie podrá decir jamás que yo dijera que se hicieran las cosas fuera de la legalidad. Yo tenía mis competencias, que no eran pocas, ser presidente de la Comunitat y del PPCV. Tenía mi trabajo y mi esfuerzo”, ha subrayado.

Así, preguntado entonces por si niega financiación irregular en el PPCV, ha respondido: “La niego”, y ha agregado: “Cuando en 2009 empezaron a aparecer estas cosas, pregunté a las personas que llevaban las campañas y me lo negaron rotundamente. Y me sacaron documentación presentada ante el tribunal y la Sindicatura de Cuentas”, ha dicho. “Yo lo pregunté y se me contestó de manera contundente. La financiación de las campañas estaban siendo perfectamente fiscalizadas y nadie había puesto ningún reparo a las cuentas del PP”, ha reiterado.

REUNIÓN CON COSTA

Camps, que ha negado haber cruzado una palabra con los presuntos cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, ha manifestado que hace aproximadamente un mes mantuvieron una reunión un grupo de exdiputados y exconsellers del PP a la que también acudió Costa y “en ningún momento contó nada de lo que está contando hoy”, ha aseverado. “Estuvimos dándole nuestro apoyo y estuvimos tres o cuatro horas hablando del partido, de la Comunitat, de cada uno de nosotros… Y ninguno podía imaginarse las declaraciones que hoy se han realizado en Madrid”, ha añadido.

“Es una sensación de incoherencia absoluta de comportamiento”, ha dicho, para agregar que todo esto le parece un “sinsentido”. “Hay cuestiones que no cuadran ni encajan ni tienen nada que ver con la realidad”, ha apostillado.

Además, Camps ha asegurado que el pasado 9 de enero le envió un documento el propio Costa “exculpatorio suyo” de los hechos de los que se le acusa. “Por eso tengo perplejidad. Lo leí con mucha atención y dejaba claro que la limpieza de las cuentas del partido eran intachables”, ha aseverado.

Preguntado por si al igual que ha hecho Costa, piensa pedir perdón por algo, ha contestado: “Tenía un juicio –en referencia al caso de los trajes, por el que resultó absuelto– y dimití. Los valencianos vieron de mí no solo una palabra, sino un hecho, la dimisión. Me fui a defenderme. Yo tenía la verdad y defendía la razón, que fue aceptada”, ha aseverado.

Sobre este asunto de los trajes, al que Costa se ha referido en el juicio, Camps ha indicado que no sabe por qué el ex secretario general ha dicho que Orange Market se le pagó. “Yo dije que no el primer día, en la instrucción –del procedimiento– y el Tribunal Supremo ratificó la absolución”, ha afirmado.

“MUY A GUSTO”

Preguntado por si dimitirá de su cargo en el CJC, Camps ha afirmado que no tiene por qué hacerlo. “En esta casa me siento muy a gusto. Otra cosa es que haya gente que quisiera que dimitiera de todo, hasta de la ciudadanía valenciana”, ha lamentado.

Así mismo, interpelado por si seguirá siendo militante del PP, el exjefe del Consell ha afirmado: “Soy militante de Alianza Popular y del PP y con carnet o sin carnet, siempre militaré en el partido”. “Milito por corazón y convicción. Aunque alguien me quitara el carnet, mi corazón siempre será del PP. Le votaré hasta que tenga uso de razón”, ha manifestado.