“Canarias tiene el Gobierno en minoría más cómodo de la historia de la democracia española; no se le hace una oposición real”

El éxito electoral en Cataluña consolida a Ciudadanos como una alternativa de gobierno no virtual. El partido que lidera Albert Rivera crece en expectativas en el conjunto de España y, concretamente, Canarias es una de las comunidades autónomas donde más han aumentado las afiliaciones. La diputada por Santa Cruz de Tenerife es una figura relevante en la ejecutiva y en el grupo del Congreso.

-¿Qué ha significado para la política española el triunfo, contundente pero insuficiente, de Ciudadanos en Cataluña?

“Pues, por primera vez ha ganado en Cataluña un partido con un discurso nacional, no nacionalista, es escaños y en votos, bajo el liderazgo de una mujer. Es, por lo tanto, un hito que refleja un cambio de tendencia. Hemos demostrado que hablamos sin complejos, directamente y sin variar nuestro mensaje original. La ciudadanía lo ha apreciado y nos ve como una alternativa. Esperemos que esto no se quede ahí”.

-Las encuestas ya recogen el efecto arrastre…

“Para nosotros, las encuestas siguen siendo fotos fijas. Lo que nos ha enseñado la experiencia de casi doce años en Cataluña es que, con el trabajo diario y un discurso coherente, la gente va confiando en nosotros y cada vez nos ve como un partido más solvente y con mayor presencia. Todos aquellos que decían que Ciudadanos venía para quedarse un rato se han equivocado. Así lo indican los índices de crecimiento en las comunidades autónomas. En Canarias, la afiliación desde octubre hasta hoy ha subido un 21,6%. Es una en las que más ha crecido, muy por encima de la media nacional”.

-¿Existe un plan para que Junqueras presida la Generalitat y Ciudadanos, el Parlamento?

“¡Allá ellos! Nosotros lo que hemos dicho es que, si los independentistas no lo consiguen, vamos a intentarlo. Sí consideramos clave, por supuesto, que Ciudadanos presida la Mesa del Parlament para garantizar que no se cometa ninguna ilegalidad, como lo que ocurrió con el golpe a la democracia de septiembre”.

-Entre electos encarcelados, investigados y fugados, hay unos cuantos votos en el aire…

“¡Ausentes!”.

-De cualquier modo, ¿hasta dónde llegará la capacidad de aguante de Ciudadanos ante las presiones del PP y el PSOE?

“Lecciones, el Partido Popular puede dar poquitas. Hay que recordar el no de Mariano Rajoy al rey cuando ni siquiera intentó llegar a acuerdos a pesar de que había mayorías alternativas. Lo que le pasa es que no asimila que está en el grupo Mixto y que, en lugar de hacer autocrítica, prefiere mirar la paja en ojo ajeno. Las matemáticas están ahí. A nosotros nos hubiese encantado que el Partido Socialista y el Partido Popular tuvieran un mejor resultado para sumar. Nosotros hemos hecho los deberes para formar un Gobierno alternativo a los independentistas”.

-Independientemente del desenlace, ¿van a perseverar en la matraquilla?

“¡El monotema! Esperemos que el procés se haya quedado parado. Por suerte, la justicia en este país es independiente. Lo que está claro es que, si un ciudadano cualquiera comete un delito, el peso de la ley cae sobre esa persona. Así que defendemos que haya igualdad, más allá de la política”.

-Precisamente, el Tribunal Supremo ha citado como investigada a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por la trama Púnica…

“Y Ciudadanos ha pedido al PP que reclame su acta de senadora, tal como han acordado ambos partidos”.

-Bueno, eso está en las manos de ella…

“Pero el partido político tiene que ser responsable y actuar. Luego, la persona decidirá qué hace con su acta”.

-¿Van a condicionar ustedes el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a este caso?

“Vamos a ser más exigentes aún si cabe en la aplicación del pacto de investidura, que incluye puntos como la lucha contra la corrupción. Nadie obligó al Partido Popular a firmarlo”.

-¿Se aprobarán finalmente?

“Realmente, el Gobierno solicitó una prórroga cuando se estaba negociando hace unos meses. Entendemos que fue porque el Partido Nacionalista Vasco no quería. Ahora les ha tocado el cuponazo [el Concierto] y no habría ninguna excusa. Creemos que se retomarán las negociaciones. Por lo que a Ciudadanos respecta, la equiparación salarial entre las fuerzas del orden debe estar sobre la mesa y en el papel. Lo mismo que el aumento de una semana en la baja por paternidad. Veremos cuál es el comportamiento del PP”.

-¿Cómo valora Ciudadanos la contribución de Nueva Canarias y Coalición Canaria a las cuentas de 2017, todavía vigentes?

“Por un lado, han utilizado los Presupuestos para frenar diversas iniciativas. Por ejemplo, que saliera adelante el Estatuto de Canarias. Cada uno juega las cartas que quiera, pero no nos pueden decir que hay una prioridad cuando lo han condicionado a los Presupuestos Generales del Estado. Y no hay ninguna enmienda de los partidos nacionalistas que prospere sin que Ciudadanos dé su consentimiento, porque los 176 votos son con los 32 diputados nuestros. Por mucho humo que vendan, esto es un acuerdo de todos. Además, había mucho dinero que era necesario para determinados proyectos; pero, como el Gobierno de Canarias no ha hecho ninguna previsión, no se va a invertir. De nada sirve que peleemos unos fondos en Madrid si se falla en la gestión de los recursos. A finales del tercer trimestre solo habíamos ejecutado el 17% de las partidas nacionales, lo cual es bastante grave”.

-En relación a la judicialización de la política, a Fernando Clavijo le pisan los talones. Si lo encausan, ¿debería dimitir?

“Nosotros no tenemos dobles varas de medir. Si al presidente del Gobierno de Canarias o a otro político se le imputa por un caso de corrupción, obviamente plantearemos su dimisión. Que nadie lo dude. Igual que hemos hecho en algunas comunidades autónomas, en el Congreso y en el Senado”.

-Como Ciudadanos no cuenta actualmente con representación en el Parlamento de Canarias, de poco vale su opinión sobre una moción de censura…

“Poco vale para algunos. Sin embargo, nos nombran en las sesiones plenarias. Y eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Casi todas las semanas registramos iniciativas en la Cámara y somos activos desde fuera del Parlamento de Canarias, lo cual evidencia que muchas veces no se trabaja porque no se quiere. Si nos comparamos con otros grupos, constatamos que en porcentaje somos un partido bastante activo en una institución en la que ni siquiera estamos. Lamentablemente, en lugar de hacer suyas las iniciativas e impulsarlas, prefieren mirar hacia otro lado”.

-Sí están en instituciones como el Ayuntamiento de La Laguna, que ha sido un foco constante de inestabilidad…

“Canarias, en general, desde las elecciones de 2015 ha sido un foco de inestabilidad, que se encendió con esos pactos en cascada que obligaron a acuerdos en localidades en las que no había ningún tipo de consenso personal, en vez de pensar en entendimientos en asuntos que fuesen buenos para la ciudadanía. Se habla mucho de inestabilidad y de sobresaltos, pero en la Comunidad Autónoma hay un Gobierno en minoría cómodo. De hecho, el más cómodo, yo creo, de la historia de la democracia española. No se le está haciendo una oposición real. Se le está dejando que hagan y deshagan lo que quieran siendo la tercera fuerza política en número de votos, la primera en escaños. Ni el PSOE ni el PP están haciendo lo que, por ejemplo, Ciudadanos en Madrid: condicionando presupuestos, exigiendo las reformas que son necesarias y advirtiendo al Gobierno de que por ahí libremente no se puede ir, que hay que llegar a consensos. Hubiese sido una oportunidad para Canarias que el Partido Socialista y el Popular cogiesen las riendas de la oposición, pero hay muchos acuerdos que nosotros desconocemos”.

-¿Melisa Rodríguez será la Inés Arrimadas de Canarias?

“Ciudadanos no está centrado en eso en estos momentos. Trabajamos por la implantación en Canarias de un proyecto serio, que es lo importante. Ahora yo soy diputada nacional y estoy implicada en la defensa de los intereses de los canarios. De hecho, desde que Ciudadanos está en el Congreso se habla de Canarias más que nunca, se llega a más consensos sobre estas islas. Nos dedicamos a buscar soluciones a los problemas que surgen a diario; no como otros partidos, que sueñan en los escenarios de dentro de dos años”.

-Hay un perfil marcado…

“De lo bueno de Ciudadanos es que tiene diferentes líderes con personalidades diversas, con un mismo discurso y somos como la ciudadanía: hay maneras de transmitir el mensaje con imágenes particulares. Nuestro partido no se limita a un perfil político que destaque, como es el de Inés. Al contrario, se potencia. Lo que pretendemos es que nuestro equipo sea lo mejor posible, lo más preparado y que llegue a la ciudadanía sin rodeos”.

-¿Qué aportaría este partido a la gobernación de Canarias?

“Somos incansables. Trabajamos como si estuviésemos en el Parlamento de Canarias y eso no había pasado. La gente sabe que hemos venido para quedarnos. Nos movemos sin complejos, sin prejuicios y sin mochilas históricas detrás que nos pesen e impidan que haya un Parlamento capaz de ejercer la oposición a un Gobierno en minoría”.

-¿Qué diagnóstico hace Ciudadanos del cuadro clínico que retrata a la Comunidad?

“Yo me tiro las manos a la cabeza cuando escucho al presidente reclamando más competencias para Canarias sin que sepa gestionar las que están transferidas. En el hospital de La Palma, una máquina de pruebas diagnósticas lleva más de seis meses rota. La sanidad y la educación repercuten en el conjunto de la población, por lo que deben ser materias prioritarias. ¿Por qué hay hospitales insulares que demandan más recursos y nadie sabe por qué no llegan? ¿Por qué los canarios recelan de su sanidad pública? ¿Por qué la educación está en los últimos puestos de las estadísticas?”.

-No son malos los datos del paro, que en 2017 bajó en 13.146 personas en el Archipiélago, hasta los 216.087 desempleados…

“Ojalá sean mejores. Pero no es por la gestión del Gobierno de Canarias, sino porque se está saliendo de este periodo de crisis, se está revitalizando la economía y porque hay muchos autónomos valientes, personas que se cansan de no encontrar trabajo y están poniendo su patrimonio. Gracias a Ciudadanos, desde el 1 de enero está en vigor la ley, que hará que sea más fácil emprender un proyecto. Nos hubiese gustado que fuese mucho más ambiciosa. Se introducen aspectos tan sorprendentes como la conciliación. Se trata de que todos aquellos que quieran generar economía que lo hagan sin que el Estado ponga palos en las ruedas permanentemente”.

-Otro reto es la reforma del sistema electoral. Hace años se quedaron a las puertas…

“Nos faltaron 500 votos para entrar. Conocíamos el sistema electoral que había y en el programa proponíamos la reforma. Trabajamos desde fuera del Parlamento para que esos 54.000 canarios que nos apoyaron no se sientan huérfanos”.

-¿El Estatuto de Autonomía en tramitación arreglará esa avería democrática?

“Nos tememos que haya un acuerdo cerrado desde Canarias que evite el debate en el Congreso de las enmiendas sobre la reforma electoral que hemos presentado nosotros. El 17 de enero se reúne la ponencia, tras habilitarse la segunda quincena del mes. Está claro que a principios de febrero no habrá un nuevo Estatuto. Solo de Ciudadanos hay 98 enmiendas”.

-¿La nueva fórmula estará disponible en la convocatoria de 2019 o se desvanecerá?

“Nosotros pedimos que nos invitasen a la mesa de conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio y no se nos permitió estar allí, con lo cual nos han excluido del debate en Canarias”.

-¿La receta de la triple paridad es impepinable en la ensalada? ¿Aquí hay tomate?

“Para la mayoría del arco parlamentario actual, el modelo de distribución de la triple paridad es intocable. En Ciudadanos consideramos razonable un Legislativo con 60 escaños”.

La Inés Arrimadas de Canarias

La arquitecta Melisa Rodríguez Hernández no construye castillos en el aire, para eludir el riesgo de que, en el año y pico de aquí a las elecciones autonómicas, la especulación derribe las ilusiones. En mayo de 2015 se le resbaló entre los dedos la llave del Parlamento de Canarias. Después marchó al Congreso, donde ejerce de portavoz adjunta de su grupo. ¿Regresar en 2019 sería un retroceso en la carrera política? Responde que ella se debe a su trabajo en la Cámara baja y que da el 500% de sí para que los votantes se sientan bien representados. El estilo de Inés Arrimadas García hace inevitable la comparación. La catalana nació en Jerez de la Frontera y la canaria, en Londres. Las dos se han llevado la palma: una, porque ganó y la otra, por la isla de la que es originaria. Experta en energías renovables, la incansable Melisa Rodríguez coge al vuelo las preocupaciones ciudadanas. Esta semana presentó sendas preguntas sobre el “irrenunciable descuento de residentes” en los viajes, que “no es un privilegio”, y las prospecciones petrolíferas en aguas de la cuenca marroquí de Tarfaya.