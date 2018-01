“Carlos Alonso torpedea el diálogo para promocionar la Isla unida”

El Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife acusó ayer al presidente de la institución, Carlos Alonso, de “torpedear” cualquier posibilidad de acuerdo con los municipios turísticos de Tenerife para recuperar la unidad de marca en el mercado turístico.

En ese sentido, el principal partido de la oposición en el Cabildo llevará al pleno del viernes una moción en la que solicita al presidente insular que “reconsidere su postura” y encomiende a la empresa pública Turismo de Tenerife la creación de una mesa de trabajo específica con los municipios turísticos para abordar una estrategia común bajo el paraguas de la Isla.

“Lo que no puede ser es que el presidente del Cabildo caiga por dos veces en el mismo error, el de no dialogar con los municipios turísticos, y encima regrese de Fitur volviendo a cargar contra ellos en lugar de tender puentes para el entendimiento”, manifestó el consejero del Grupo Popular Manuel Fernández, que respondía así a unas declaraciones de Carlos Alonso en las que reprochaba que localidades turísticas como Adeje, Arona y Guía de Isora, gobernadas por el PSOE, fueran a Madrid a “sacarse la foto y a hacer el ridículo”, en referencia a su iniciativa de promocionarse con un espacio propio fuera del pabellón oficial patrocinado por el Gobierno de Canarias. “Si hay voluntad de acuerdo, si se quiere lo mejor para Tenerife, lo primero que hay que hacer es no culpar al otro de todos los errores, y dedicarle toda clase de lindezas a cada cual más ofensiva, como ha vuelto a hacer el presidente del Cabildo”, indicó Fernández.

Por esta razón, señaló que lo que debe hacer Turismo de Tenerife es volver a tender la mano a los municipios que han optado por promocionarse por separado “para que se vean arropados, entendidos y escuchados, y que, por el bien de la imagen de un destino líder y puntero como es Tenerife, vuelva a ir a las ferias internacionales bajo una única marca de promoción”.

El consejero del Partido Popular añadió que “pese a que Carlos Alonso atribuye en exclusiva el error de la división en 2017 (Arona y Adeje ya fueron entonces por separado) y 2018 a los municipios que optaron por promocionarse de manera independiente, “no hay más que ver la menor afluencia de visitantes que tuvo el estand de Tenerife y la gran afluencia que tuvo el de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias para comprender que tampoco fue tanto el ridículo que algunos iban a hacer, según el pronóstico del presidente insular”.