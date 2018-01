Carlos Tarife: “Seguiremos dando licencias en Miraflores, porque de no hacerlo prevaricaríamos”

“La situación es la siguiente: si mañana entran por la gerencia los propietarios y piden una licencia y tienen los informes técnicos y jurídicos favorables, si no les doy la licencia, prevarico, y si se las doy, puede pasar que el Cabildo paralice la obra. Así que vamos a seguir otorgando licencias si se ajustan al planeamiento en vigor, porque no podemos hacer otra cosa”. Así se expresa el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, ante la situación que se está dando entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife a cuenta de la paralización de una obra en Puerta Canseco, en la manzana de Miraflores, que Patrimonio Histórico insular quiere proteger. Ante la llamada al diálogo del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, Tarife señala que Santa Cruz fue el primero en hacerlo. “Nos acusan de no haber dialogado y lo cierto es que nos enteramos por la prensa de que habían paralizado la obra. Ese mismo día pedimos una reunión y en ella lo que se nos dice es que van a seguir aplicando el artículo 48 de la Ley de Patrimonio, por lo que decidimos ir a los tribunales”. Para Tarife, el uso de ese artículo es “un fraude de ley”. “Por eso pedimos que un juez se pronuncie sobre el uso de ese artículo 48 de la Ley de Patrimonio”, añadió.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo defienden que el artículo habría que aplicarlo en casos extremos, como el descubrimiento de restos arqueológicos en una obra o de otro tipo, pero no en este caso. “Lo que no puede ser es que el Cabildo intente recurrir el catálogo vía el artículo 48 de la Ley de Patrimonio, cuando podía haber recurrido el catálogo. Es por eso que los técnicos piden que se aclare”, defiende Tarife.

El concejal del PP insiste en que van “a seguir aplicando el planeamiento vigente en Santa Cruz, porque los propietarios, vecinos de la ciudad, si las presentan con los informes favorables, tienen derecho a obtener sus licencias tanto de demolición como de edificación. Si Patrimonio pretendía ampliar el catálogo y no lo consiguió con el Plan General de Ordenación, tenía que haberlo recurrido”.

“Santa Cruz tienen el catálogo más nuevo de Tenerife (2013), así que si hay cuestiones que se han de debatir, esta no es la manera y, desde luego, no se puede esconder que fue Santa Cruz la que pidió la reunión, encuentro en el que se nos dice que mantendrán el criterio de paralización ante cualquier licencia de ese listado de sugerencias. Eso genera inseguridad jurídica, y por eso vamos a un contencioso”, añadió el concejal delegado de Urbanismo.