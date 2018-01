El cine pide inversores valientes que apuesten por el sector en Canarias

Más de un centenar de empresarios de las Islas, técnicos y profesionales del sector audiovisual se dieron cita ayer en las primeras jornadas sobre seguridad jurídica en el cine, celebradas en el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife y organizadas por la revista económica del DIARIO, La Gaveta Económica. El objetivo de dicho encuentro no era otro que poner en valor las ventajas fiscales que ofrece Canarias para la industria cinematográfica, y unirlas a las experiencias de importantes personalidades del mundo del cine que han trabajado en el Archipiélago y a empresarios valientes que han invertido en este sector.

Antonio Salazar, periodista y director de la revista de La Gaveta Económica, explicó durante la presentación del acto que la idea de este foro es “generar curiosidad” por el mundo audiovisual entre las grandes y pequeñas empresas para consolidar esta industria en las Islas.

El encuentro se dividió en tres partes. La primera, mucho más técnica, donde representantes de la Agencia Tributaria Canaria y de la Estatal, asesores y técnicos del Gobierno explicaron cuáles son exactamente los beneficios fiscales que ofrece el Archipiélago. La segunda, mucho más genérica, aglutinó a profesionales del mundo audiovisual que han trabajado en las Islas y, por último, la tercera concentró a empresarios arriesgados, que apostaron por el cine y les ha salido bien. De las cerca de cuatro horas que duró el encuentro se puede extraer como conclusión que la industria cinematográfica es una apuesta segura.

Roque Florido, inspector regional adjunto de la Agencia Tributaria en Canarias, explicó las importantes ventajas fiscales que tienen aquellas producciones cinematográficas que se ruedan en las Islas, que alcanzan el 45% para el primer millón y el 40% para el resto, así como la labor, últimamente en cuestión, de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que, dijo, no pueden ser únicamente un vehículo para tener rentabilidad, sino que también deben asumir algunos riesgos. María Jesús Varona, directora de la Agencia Tributaria Canaria, explicó todo lo que está haciendo el Gobierno regional para convertir el cine en una “inversión estratégica” y citó, en ese sentido, la modificación del IGIC al tipo cero para las adquisiciones de bienes y servicios para todas las producciones.

En los últimos cinco años, el despegue de esta actividad en Canarias ha sido brutal. Más de 87 producciones se han rodado en las Islas, que han dejado más de 20 millones de euros y 2.000 contrataciones. Natacha Mora, responsable de Canarias Cultura en Red, destacó la labor que están desempeñando en el exterior para promocionar las Islas como un “plató de cine”.

< ► > Reportaje fotográfico: Sergio Méndez

Ya en la mesa de los profesionales del sector, donde estaban importantes productores, se llegó a la conclusión de que la deducción del 45% para el primer millón es importante, pero si eso se consigue materializar en una película “le interesa a cualquiera”. Los incentivos fiscales para rodar en Canarias efectivamente son un “gancho”, pero no lo único. Juan Cano, productor de Sur Film, acudió al foro con su socio, que ironizó al señalar que cuando va al extranjero a “vender” Canarias como lugar para rodar películas, “muchos ni saben dónde está”. “Para las Islas, el cine es una oportunidad única”, recalcó Cano, y aseguró: “El cine siempre es una opción ganadora”. Por eso animó a los inversores a ver este sector como una “alternativa segura”. Señaló que destinos con mucha más experiencia en cine, como Malta, ya están al mismo nivel que Canarias. “Allí no se pueden rodar más de tres películas al mismo tiempo porque no tienen infraestructuras. De lo único que se quejan los productores es de algunas de las limitaciones que se imponen para adherirse a estos beneficios, como que el plazo para rodar tiene que ser de 12 meses o la obligación de tener el certificado de obra canaria, “aspectos que aumentan los costes y se convierten en una verdadera yincana”.

Ya en la última mesa, María Dolores Gutiérrez, de la correduría de seguros Cinevent, explicó las ventajas de asegurar las películas a pesar de las reticencias. “Hay excelentes profesionales en el sector, la mayoría de las veces nada sale mal”. José Fernando Cabrera, conocido empresario de las Islas, es uno de los inversores “temerarios” que decidió invertir en el sector, y contó su experiencia a los asistentes, asegurando que quedó “satisfecho”.