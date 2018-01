Exteriores da “garantías” a Clavijo sobre las prospecciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó ayer al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, la “creciente preocupación” de la sociedad canaria ante las prospecciones petrolíferas que Marruecos ha autorizado en aguas próximas al Archipiélago. En una reunión desarrollada en la tarde de ayer en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el jefe del Ejecutivo regional insistió en la necesidad de hacer valer “todas las garantías de seguridad que sean posibles” en el caso de que se confirme la extracción de petróleo en las costas africanas.

Acompañado por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y por el viceconsejero de Acción Exterior, Luis Padilla, Clavijo incidió en la necesidad de “ampliar los canales de información y diálogo para que se prevean las mayores cautelas ante un eventual accidente y las máximas garantías de protección medioambiental”.

Clavijo también trasladó al ministro que la idoneidad de que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea potencien sus mecanismos de colaboración en materia de energía con los países africanos más próximos. En concreto, se refirió al desarrollo del aprovechamiento de las energías renovables en los países del Magreb con dos objetivos básicos: rebajar la dependencia de los combustibles fósiles y reducir el riesgo de accidentes que afecten a los medios naturales terrestres y marinos en la región: “Desde el Gobierno de Canarias, siempre con una voluntad de acuerdo, seguimos impulsando la cooperación con todos los países de nuestro entorno geográfico y, de hecho, ya hemos incluido a una representación marroquí en el Foro África, que estamos organizando en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el próximo 19 de abril en Las Palmas de Gran Canaria”.

El mandatario canario reivindicó que las energías renovables son el futuro del modelo energético y emplazó a Rabat a jugar “el partido de las renovables”, frente al modelo del combustible fósil. Clavijo recibió un mensaje de “tranquilidad”, así como la “certeza” de que las exploraciones se realizarían en aguas territoriales marroquíes. Para Fernando Clavijo, el futuro son las energías limpias y señaló que ahora su Gobierno busca la mayor transparencia y fomentar una relación de confianza con Marruecos, pero, manifestó, jugando “el partido de las renovables”. Aunque entiende que, “si no hay más remedio”, las prospecciones se realicen con todas las garantías. “Pero vamos a ir cubriendo fases, no queremos dar por perdido ningún partido”, resumió. “Se puede hablar mucho de las renovables, pero lo que está haciendo el Gobierno es trabajar mucho con las renovables. Estamos empezando a hacer ver a Marruecos que siga trabajando, que también lo ha hecho, en ese camino. Hasta que no se realicen las prospecciones no se sabe lo que hay, no pongamos el carro delante de los bueyes”. El presidente regional vaticina que será un proceso largo, ya que no se sabe si las prospecciones seguirán adelante y si serán exitosas.

Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación, Alfonso Dastis aseguró que tiene garantías de que las prospecciones petrolíferas autorizadas por Rabat frente a Canarias se llevarán a cabo dentro de aguas territoriales marroquíes. Al respecto, resaltó que está en contacto permanente con el Gobierno marroquí para que “no haya malentendidos ni sorpresas”.

Preguntado por la intención de España de ampliar su plataforma continental, respondió que se está hablando con los marroquíes para que, independientemente del asunto de la plataforma, se aborden todos los temas con espíritu de “buena vecindad y en beneficio mutuo”. Otra cuestión abordada en la entrevista entre Dastis y Clavijo fue la situación política y social en Venezuela y sus repercusiones en las condiciones de vida de la comunidad de emigrantes canarios y sus familiares.