Concepción no pierde la esperanza

El presidente del CD Tenerife no considera que su equipo haya perdido la temporada. Mantiene intacta la fe en un equipo que llegó al ecuador de la temporada sin cumplir las expectativas. Aún así, entiende que “el equipo está en un buen momento, con una plantilla con un buen fondo de armario y que no debería tener dificultades para estar peleando por los primeros puestos de aquí a lo que queda de temporada”. Así lo reflejó durante una larga entrevista, en la que hizo balance de la primera vuelta del campeonato, realizada en el programa El Deportivo de Canarias Radio La Autonómica.

Afirmó el dirigente con contundencia que en la segunda vuelta de la campaña, el Tenerife tiene “muchas posibilidades”. Argumentó su afirmación recordando que “seguimos imbatidos en el Heliodoro y ahí tenemos que seguir sumando de tres en tres”, además de no renunciar “a nada” en los partidos como visitante.

Pero tiene claro que lo primero que tienen que hacer los pupilos de Martí es “acortar la distancia existente con los equipos que están arriba y meter presión. Para eso tenemos que sumar de tres en tres”, expuso el empresario, quien no renuncia a soñar con lograr el ascenso esta misma temporada. “Estamos convencidos de que es posible, y eso se consigue con trabajo, intensidad y muchas ganas, saliendo desde el primer momento a ganar los partidos. Ahora mismo, no hemos visto todo lo que puede dar este equipo, no hemos visto la calidad que puede dar la plantilla. Si logramos sacar todo el potencial de los jugadores, este equipo será capaz de cualquier cosa. Me consta que Martí está trabajando muy seriamente en corregir esos errores puntuales que nos han hecho perder muchos puntos. Una vez hecho eso, vamos a sumar y vamos a subir en la clasificación. Al final, si merecemos, por méritos propios, el ser un uno o un dos, pues mejor”, dijo en este sentido.

Tuvo tiempo el emprendedor palmero para analizar los fallos cometidos por el plantel durante la primera vuelta. Cree que los nuevos fichajes no han terminado de acoplarse del todo y “no hemos dado todavía con la tecla de un equipo titular con un rendimiento regular”. También se acordó de importantes lesiones que han afectado a un montón de jugadores titulares. “Pero creo que estamos a tiempo. Queremos es que las lesiones nos respeten en esta segunda vuelta y, por fin, ver a unos jugadores que den un rendimiento regular y que nos lleven a sumar puntos”, dijo.

Reconoció que “estaríamos muy pegados en los primeros puestos. Pero en fútbol no funcionan las matemáticas y no nos han salido las cosas como queríamos. Pero, hoy por hoy, tenemos las ilusiones y las aspiraciones intactas por luchar por esos puestos altos”, reiteró.

Ya en la pasada Junta General de Accionistas realizó una defensa a ultranza del entrenador actual. Ayer volvió a dar la cara por José Luis Martí, dle que dijo que “no tenemos un mejor entrenador que Martí en estos momentos y los resultados tendrán que venir”. “Lo que hay que hacer es”, añadió, “darle confianza a la plantilla y al equipo técnico, que para mí lo está haciendo lo mejor posible, para que este equipo empiece a dar esas alegrías que espera la afición”.

El mercado está parado

No hay refuerzos a la vista para el CD Tenerife. Ni parece que los vaya a haber a corto plazo. Advirtió Concepción que el mercado de fichajes está muy parado. “Si conseguimos dos o tres fichajes que puedan aportar al equipo, bien, si no, no se fichará”, explicó, al mismo tiempo que insistió en que Alsonso Serrano está buscando un central, un jugador para la banda izquierda y un medio centro. “Si conseguimos jugadores con ese potencial, que aporten más al equipo, nosotros no les daremos la espalda”.

Por último, aseguró que en este momento, ningún jugador de la plantilla ha pedido salir del equipo durante este mercado. Y mucho menos Jorge, “que es un gran central que está disponible y, cuando el entrenador lo crea conveniente, lo alienará”.