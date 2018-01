Dania emociona contando su historia a través de la magia y se gana el pase de oro de Risto y Edurne

La segunda gala del concurso de Telecinco ‘Got Talent España’ regalaba anoche momentos tan especiales como el vivido de la mano de Dania, de 28 años y nacida en Venezuela, que pisaba el escenario con una simple baraja de póker.

“Mi madre era la reina de la casa y mi padre estaba un poco ausente. Me conformaba con verlo 3 o 4 veces al mes. Inesperadamente, al cumplir los diez años, mi madre falleció… Mi vida y la de mis hermanos nunca volvieron a ser las mismas. Mi vida dio un giro de 180 grados aunque pienso 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año en mi madre”. Así comenzaba el truco de magia de la joven mientras ilustraba su historia con los números y las figuras de las cartas, que aparecían y desaparecían de la forma más sutil.

“Hace un par de meses vine a España en busca de un futuro, un futuro que ya no podía tener en mi país. Lo que no me esperaba era enamorarme de su gente, de su comida, de su cultura…”, continuaba relatando la concursante. Y es que la situación de Dania es la misma que viven desgraciadamente muchos venezolanos debido a la inestabilidad política que sufre el país. Tras presenciar el talento de la joven, no han faltado las lágrimas de emoción entre el público y los miembros del jurado, especialmente, de Edurne.

Tanto la cantante como Risto Mejide se pusieron de acuerdo para presionar el cotizado botón dorado que le ha dado el pase directo a la semifinal de ‘Got Talent España’. “Hay 31 millones de habitantes que disfrutarán de este momento como nos has hecho disfrutar tú a nosotros”, afirmaba el publicista antes de presionarlo.

La venezolana tampoco pasó desapercibida en las redes sociales: