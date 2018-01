De aquí y de allá

Estoy de acuerdo con ese señor que nunca coge el teléfono, a no ser que lo llame Asier, Manolo Domínguez, en que ya está bien de que gobierne Coalición Canaria. Los coches no caben en las carreteras; las infraestructuras se han quedado viejas; la sanidad es un auténtico desastre (les invito a que vayan a un hospital público y observen el “tuteo” del personal a los enfermos, creyéndolos borregos; o como si hubieran ido juntos al colegio). Miren, ya no sólo Coalición Canaria. El Puerto de la Cruz tiene más pasos de peatones que Nueva York, pero todos ellos muy oscuros. Un juez siempre condenará al automovilista que atropelle a un peatón en un paso de cebra, aunque esté oscuro. Se trata de la proporcionalidad: el conductor lleva una máquina, el peatón va a cuerpo gentil; pero, ¿y si no lo ve? Parece que el Puerto es esclavo de la observación del cielo y que las farolas están puestas para no alumbrar. La iluminación de esta ciudad es parecida a la de Madrid en la Edad Media, cuando se encendían velas en las esquinas. El otro día me paró un guardia en Santa Cruz. Fue muy amable; hice un giro indebido. No me multó, sólo me advirtió, ya digo que muy amablemente, yo creo que porque la señalización era un poquito equívoca. Ya salgo poco, ¿saben? No soporto las colas y como ahora tengo que moverme menos, pues cojo menos el coche o no lo cojo nada. Me estoy ahorrando una porción de euros en gasolina. Una delegación del Parlamento de Canarias se ha ido a Cabo Verde, con Carolina a la cabeza. Política vecinal. Al Barça no le han pitado un penalti en contra en dos años, en 71 partidos. Qué maravilla, ¿no? Estoy leyendo una recopilación de artículos de Raúl del Pozo. Otro cronista genial.