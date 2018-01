“Dereck ha muerto y la que lo mató ni siquiera ha llamado para pedirnos perdón”

“El niño se nos murió, pero ella, la que lo mató, ni siquiera ha tenido la decencia de llamar, al menos una vez, para ver cómo estaba o, simplemente, para pedirnos perdón”. Así lo contaba a DIARIO DE AVISOS Juan José Hernández González tras conocer que su sobrino Dereck, de apenas cuatro años de edad, había fallecido en la mañana de ayer como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió al ser atropellado por el vehículo de una conductora que el pasado 24 octubre arrolló al pequeño y a su hermano, de 6 años, en un paso de peatones del barrio de Somosierra, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

El terrible suceso se produjo a primera hora de la mañana, cuando Dereck y sus dos hermanos mayores se dirigían, acompañados de su padre, al colegio, el CEIP García Escámez. Como todos los días, cruzaron por un paso de peatones minutos antes de las ocho y treinta, cuando un turismo de color rojo arrolló violentamente a los dos pequeños. Ambos tuvieron que ser hospitalizados, pero el estado de Dereck ya era crítico desde una primera valoración, a tal punto que tuvo que ser reanimado de una parada cardiorrespiratoria. “Los médicos ya nos habían avisado de que, en caso de sobrevivir, el niño quedaría prácticamente como un vegetal”, recuerda el tío del infortunado pequeño.

Por su parte, la conductora del Volkswagen Polo de color rojo, de 28 años y madre de dos hijos, dio positivo tanto en ingesta de bebidas alcohólicas como en la de, al menos, dos tipos de sustancias estupefacientes.

En un tono sosegado, pero que dejaba traslucir el lógico dolor por el fallecimiento del pequeño, Juan José Hernández González no dudó en mostrar abiertamente la indignación de la familia con estos hechos: “Ella está en la calle con sus hijos, pero mi hermana ya no tendrá más a Dereck a su lado.

Sencillamente, no nos parece justo. ¿Cómo es posible que la dejen en libertad provisional, si el control dio positivo por alcohol y al menos por dos sustancias estupefacientes”, se preguntó. A este respecto, Hernández González no quiso confirmar que el abogado de la familia vaya a solicitar ahora que se revoque la libertad provisional con cargos en que se encuentra la mujer de 28 años que fue detenida tras el atropello, acaecido a primera hora de la mañana y en un paso de peatones. “Tenemos que hablar con el abogado, pero entendemos que ahora ya no son dos delitos de lesiones, sino uno de ellos de homicidio, por imprudente que sea”

Para Juan José Hernández, “podemos comprender que todos nos equivocamos, por muy grave que sea conducir en el estado en que iba ella, pero que hayan pasado tantos días y que no muestre arrepentimiento, que ni siquiera se haya molestado en coger una sola vez el teléfono, duele. La verdad es que duele mucho. Por eso no tenemos ninguna duda en desear que caiga sobre ella todo el peso de la ley, y más después de que el pobre niño haya muerto”.

Resta recordar que, hasta ahora, la conductora en cuestión estaba investigada como presunta autora de un delito de lesiones por imprudencia grave y conducción temeraria, penado con hasta tres años de prisión. Sin embargo, el de homicidio imprudente eleva sus penas hasta los cuatro años de cárcel.