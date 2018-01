Entrevista a Francisco Linares: “No soy partidario de los pactos en cascada, pero es una decisión nacional”

Leva 24 años compaginando cargos políticos y orgánicos. Histórico dirigente de Coalición Canaria (CC), Francisco Linares puede presumir de haber hecho carrera política desde abajo y, por lo tanto, de conocer todos los entresijos y secretos de la política. Licenciado en Historia, fue concejal en el Ayuntamiento de La Orotava durante más de 20 años, hasta que en 2013 cogió el relevo dejado en la Alcaldía por el histórico Isaac Valencia y donde se ratificó por mayoría absoluta en 2015. El año pasado fue elegido secretario general de CC en Tenerife, un cargo que puede compaginar sin problemas con sus obligaciones municipales.

-¿Cuándo se hará realidad la consulta ciudadana para saber el destino que tendrá la parcela del antiguo teatro Atlante?

“Una vez que finalice el proceso administrativo de la compra y abono económico de la adquisición de estos terrenos a una entidad bancaria, que es cuestión de semanas, limpiaremos y aseguraremos el terreno, habrá que desescombrar el solar y colocar un muro exterior acorde al lugar, para ordenar estéticamente la zona y dejar el solar en condiciones de seguridad para los vecinos. Posteriormente, nos sentaremos con todas las formaciones políticas y con el Movimiento Atlante para iniciar el proceso de un concurso de ideas. A lo largo de este mandato solo dará tiempo de comenzarlo, pero en el próximo será uno de los objetivos de trabajo que tendrá que marcarse la futura Corporación”.

-¿Imaginaba la reacción ciudadana que se generó por la idea de cobrar por determinados servicios en el Parque Nacional del Teide?

“Las mentiras e informaciones erróneas siempre causan dudas y miedos. Es mentira que el Teide esté en venta y que los canarios pagarán por entrar al Parque Nacional del Teide. Es mentira que ninguna empresa vaya a explotarlo. Solo y exclusivamente se está en el proceso de seguir ordenando el uso y gestión del Teide y del Parque Nacional, y todo ello bajo la dirección y control del Cabildo de Tenerife, administración pública que es hoy la encargada de gestionar y financiar el mantenimiento del Parque Nacional”.

-¿Se resigna a otro verano sin la escalera de la playa de Los Patos? ¿Tan complicado ha resultado este proyecto?

“La escalera de Los Patos nunca ha tenido problemas económicos para su construcción, sí que los ha tenido de tipo administrativo, de autorizaciones y de ejecución de la obra por las dificultades orográficas y físicas que tienen los terrenos donde se llevará a cabo, ya que la escalera será construida en un acantilado de pendiente muy pronunciada. Una vez superadas esas dificultades, el proyecto asciende a un total de 500.000 euros, partida económica que está contemplada en el presupuesto del Consorcio de El Rincón para este año y que será financiada íntegramente por el Cabildo. Confiamos en que en unos meses la obra se pueda licitar y comience su ejecución, una obra muy complicada, ya que una buena parte de ella tendrá que ser ejecutada por una empresa especializada en trabajos verticales”.

-¿Confía en terminar el mandato con un proyecto definitivo para El Rincón?

“El Rincón ya tiene un proyecto definitivo, lo marca el Plan Especial de El Rincón, y de sus directrices no nos vamos a mover. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo y dotarlo con fichas financieras, que es precisamente lo que estamos haciendo. El Consorcio está realizando un gran trabajo y poco a poco se comienza a notar que El Rincón se ha colocado en el mapa de La Orotava, de Tenerife, y de Canarias”.

-¿Usted aboga por la implantación de gas en su municipio?

“Nadie nos lo ha planteado, pero inicialmente, como está pasando en La Laguna, somos contrarios a la implantación del gas ciudad”.

-¿Se ha hablado con los propietarios de la Cueva de Bencomo para empezar a negociar y que el Ayuntamiento adquiera el BIC o se hará por el procedimiento de expropiación?

“Una vez que nos han certificado que la Cueva de Bencomo está en La Orotava, es intención del Ayuntamiento trabajar de forma coordinada con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias para convertir estas cuevas en un referente cultural y turístico para el Valle de La Orotava. Estoy completamente seguro de que llegaremos a un buen acuerdo de compra de esta parcela con los propietarios, sin necesidad de llegar a iniciar ningún tipo de expediente de expropiación”.

-¿Se podrá conseguir la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco para la Villa?

“Creo que estamos haciendo y continuaremos haciendo todo lo posible para conseguirlo. El municipio está muy ilusionado con este proyecto y, aun siendo conscientes de las dificultades del mismo, estamos completamente seguros de que La Orotava tiene suficientes avales históricos para que la Unesco nos conceda el título de Ciudad Patrimonio Mundial”.

-¿El paro sigue siendo el problema más preocupante?

“Mientras tengamos un solo desempleado, será un tema preocupante para el municipio. La favorable coyuntura económica ha hecho que las cifras de paro hayan bajado en 2.500 personas en los tres últimos años, pero no estamos satisfechos. Tenemos que seguir trabajando de forma conjunta con las administraciones públicas y las empresas privadas para favorecer la creación de nuevos empleos”.

-Finalmente, ha sido citado a declarar junto con otros compañeros de Corporación por supuestas irregularidades con el servicio de grúas, ¿espera que se aclare lo sucedido?

“Tenemos plena confianza en la justicia y hemos justificado con documentación todas las dudas que nos habían planteado. Esta causa ha tenido dos archivos judiciales y aspiramos a que, cuando revisen toda la documentación aportada, se archive por tercera vez con carácter definitivo”.

-¿Qué opina de que toda la oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte haya pedido la dimisión del alcalde, Álvaro Dávila?

“Son las estrategias de la política, que aun siendo legítimas, no conducen a nada positivo para el municipio. La oposición está para fiscalizar, pero también debe estar para sumar y construir, como en ocasiones lo ha hecho para aprobar de forma unánime el presupuesto. El alcalde y su grupo están trabajando y seguirán haciéndolo ajenos a los ruidos mediáticos. Y como ha pasado en otras ocasiones, continuarán buscando acuerdos con las demás fuerzas políticas en todos aquellos asuntos que son de interés público. En las elecciones de 2019, los vecinos de Tacoronte pondrán a cada uno donde les corresponda, mientras tanto, a trabajar, que para eso somos servidores públicos”.

-¿Qué hubiera hecho como alcalde si en La Orotava se presentase un caso como el de Zebenzuí González?

“Cesarlo de todas sus funciones, retirarle el sueldo y solicitarle con carácter de emergencia que renunciara a su acta de concejal, exactamente lo mismo que ha hecho José Alberto Díaz”.

-¿Está convencido de que detrás del caso Grúas, que salpica a varios dirigentes de su partido, no hay nada?

“Confío absolutamente y sin fisuras en la honorabilidad y la transparente gestión administrativa llevada a cabo en todo este proceso. Dejemos que la justicia actúe y verifique que efectivamente es así”.

-¿Ya no habrá más pactos en cascada tras las próximas elecciones?

“Es una decisión que debe tomar CC a nivel nacional, pero yo no soy partidario de los pactos en cascada, englobar y obligar a toda la municipalidad a un pacto único supone originar tensiones y en algunas localidades, incluso queriendo, la imposibilidad de llevarlos a cabo. Entendería un pacto a nivel de Gobierno y de los siete cabildos, pero 88 ayuntamientos marcados por la obligatoriedad de un pacto en cascada con una única fuerza política, la experiencia nos ha dicho que es posible y hasta fácil firmarlo, pero difícil y en ocasiones imposible de cumplirlo. En los municipios no solo se hacen pactos entre siglas políticas, también se hacen alianzas por afinidades personales que den estabilidad a los acuerdos políticos”.

-Usted anunció que los concejales díscolos del Puerto de la Cruz ya no estaban expulsados. Sin embargo, José Miguel Barragán dijo en DIARIO DE AVISOS que “ya veremos en el futuro…”

“Estos expedientes, por acuerdo unánime del Consejo Político Nacional, están cerrados y de este asunto no hay más nada que hablar”.

-¿Es conocedor de la supuesta controversia entre Sandra Rodríguez y Juan Carlos Marrero en el Comité local portuense?

“En el Puerto de la Cruz, Juan Carlos Marrero es el secretario local de CC y Sandra Rodríguez, su portavoz en el Ayuntamiento y primera teniente de alcalde. Llevan trabajando en equipo más de 20 años y así debe seguir siendo. Esto no quiere decir que en algunos momentos hayan tenido alguna discrepancia, normal en cualquier organización política asamblearia como es CC. Ahora estamos en el proceso de buscar al mejor candidato para afrontar ser cabeza de lista en 2019 por CC en el Puerto de La Cruz, será la Asamblea Local la que lo elija y aspiramos a mejorar los resultados obtenidos en 2015. CC de Puerto de la Cruz está por encima de los intereses de nadie, y tanto Juan Carlos Marrero como Sandra Rodríguez estoy seguro de que trabajarán en ese sentido, como además históricamente siempre lo han hecho. Su trayectoria los avala”.

-¿Le gustaría que Fernando Clavijo vuelva a ser el candidato de CC en los próximos comicios?

“No tengo ni la más mínima duda. El único candidato que tenemos a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de 2019 es él”.

-¿Qué postura adoptará CC respecto a la reforma del sistema electoral canario, propuesta por NC y apoyada por otras fuerzas como PP, PSOE y Podemos?

“Nuestra postura ha sido la de llegar a los máximos acuerdos y consenso posible con todas las fuerzas políticas. La reforma del sistema electoral que salga aprobada debe ser equilibrada y compensatoria entre las islas mayores y menores. Habiendo acuerdo global en que los topes electorales deben ser rebajados, en lo que sí hay dudas es sobre si es conveniente aumentar el número de diputados del Parlamento de Canarias. Opino que habría que hacer un gran esfuerzo pedagógico para explicar a la ciudadanía que pasa de 60 a 70 diputados. Las islas mayores no deben ser egoístas, al contrario, tienen que dar muestras de generosidad con la representación de las menores. Tenemos que buscar fórmulas de equilibrios en número y en respeto a la doble insularidad que en todos los sentidos tienen las islas más pequeñas. Estoy seguro de que al final saldrá un acuerdo unánime, riguroso y equilibrado donde todos ganemos y, sobre todo, donde Canarias no pierda”.

-¿Qué balance hace de estos 25 años de CC?

“De forma global hago un balance muy positivo, aun quedando asuntos pendientes de resolver. En estos 25 años CC ha contribuido a construir una sociedad tinerfeña más igualitaria y moderna, a mejorar de forma considerable los servicios públicos generales a la ciudadanía, y hemos tenido un papel fundamental en el desarrollo igualitario de la municipalidad. Desde el Cabildo de Tenerife hemos liderado con decisión y planificación planes de trabajo eficaces y eficientes que han significado importantes avances en el saneamiento de la Isla, en la construcción de nuevas carreteras, en el desarrollo y mejora del bienestar social de las personas, en el cuidado y mantenimiento del patrimonio histórico, y en estos últimos años en la educación, en la cultura y la implantación de las nuevas tecnologías”.

-¿CC recuperará en 2019 la confianza que perdió en las últimas elecciones en administraciones claves como los ayuntamientos de La Laguna y el Puerto de la Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias?

“Confío en que en las elecciones de 2019 saquemos un buen resultado electoral fruto del trabajo serio y riguroso que estamos llevando a cabo. La confianza se recupera con trabajo, eficacia y constancia. CC de Tenerife se presentará a las próximas elecciones con los deberes cumplidos y la tarea realizada. Después será la ciudadanía con su voto la que valore y nos dé la nota que estime oportuna”.