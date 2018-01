Un gran espectáculo piromusical enciende el Carnaval 2018 en el Castillo Negro

El Castillo Negro de Santa Cuz de Tenerife fue ayer el lugar perfecto para dar el pistoletazo de salida al Carnaval de la fantasía. Un acto ameno dirigido por Enrique Camacho que gustó al público, que llenó las 800 localidades habilitadas por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (Oafar) del Ayuntamiento capitalino, para dar calor a las 31 aspirantes a reinas en sus tres modalidades -infantil, de los mayores y adulta-, quienes conocieron su orden de participación en el sorteo que se llevó a cabo durante el acto. Tras guardar los últimos adornos navideños, se disfrutó de una preciosa obertura al estilo veneciano, que dio comienzo al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018, un acto que combinó el marco incomparable del Castillo Negro y la música, gracias a los acordes del violín David Garrett, interpretando They don’t care about us, de Michael Jackson, y un espectáculo pirotécnico que despertó la admiración entre los asistentes.

Elvis Sanfiel fue el maestro de ceremonia de esta primera cita de las esperadas fiestas de invierno de Santa Cruz de Tenerife. Tras dar paso a los presentadores de la Gala infantil, se dieron cita cuatro representantes de las murguitas de nuestro Carnaval y dos reinas infantiles, Amanda Sánchez (2014) y la vigente, Amaia Hernández, que entregará su cetro el próximo 28 de enero, a partir de las 18.00 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Salieron así al escenario las nueve aspirantes a Reina infantil, que eligieron una varita mágica con el número de partida, quedando de la siguiente forma: Carlota Cortés Cruz, Daniela González Jorge, Lucía Pérez García, Ayelén Pierchurowicz Lutzardo, Carla Rodríguez Díaz, Adriana María Méndez García, Loida Rodríguez Cuesta, Daniela Torres Navarro y Keira Ramos Díaz. Todas derrocharon una enorme ilusión y simpatía.

Seguidamente, desfilaron las nueve candidatas a Reina de los Mayores de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018, que participarán en una gala y festival que se celebrará el 31 de enero a partir de las 17.30 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz, y que tendrá como presentadora a la actriz Lili Quintana, junto a sus compañeros Javier Peña Pinto y Nieves Bravo (Servando y Panchita). Dos faunos guiaron a las damas al escenario para elegir un bonsai con su número de salida: María del Carmen Cano Pérez, Evelina de la Fuente, Morela Mesa Perera, María del Carmen Gutiérrez Luis, Carmen Julia Pérez Hernández, Candelaria Reyes González, Carmen Rosa Amaral, María Esther Encinoso Yanes y Marta Morales Paz.

< ► > Reportaje fotográfico: Andrés Gutiérrez

Llegaba el momento culminante de la noche con la entrada en el escenario de las 13 jóvenes aspirantes al cetro de Reina del Carnaval, quienes desfilaron con traje de noche y eligieron su número de participación para la Gala del 7 de febrero en un espejo de fantasía. La candidata de DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL, Saida Prieto, aplaudida por el público, saldrá en cuarta posición de un espectáculo que contará con la cantante puertorriqueña Olga Tañón como estrella invitada y estará presentada por primera vez en la historia por tres mujeres: Laura Afonso, Berta Collado y Eloísa González.

Los cuerpos de baile de las comparsas del Carnaval pusieron el punto final al acto con el mítico Santa Cruz en Carnaval, de la Billo’s Caracas Boys, con una explosión de confetis y fuegos artificiales.

candidatas adultas

1. Ana Deysy Sabina.

Fantasía: El secreto del firmamento

Diseñador: Eduardo Martín

Representa a: Centro Comercial Alcampo

2. Carmen Lourido.

Fantasía: Renacida

Diseñador: Jorge González

Representa a: Fuentealta

3. Rosalía Barreto.

Fantasía: El reino de los trece témpanos

Diseñador: Daniel Pagés

Representa a: McDonald’s y La Opinión de Tenerife

4. Saida Prieto.

Fantasía: Mi sueño, una realidad

Diseñador: Santi Castro

Representa a: DIARIO DE AVISOS-EL ESPAÑOL

5. Ithaisa García.

Fantasía: Flamingo

Diseñador: Miguel Cañadas

Representa a: Shopping Center China Town

6. Paula Abreu.

Fantasía: La novia de la muerte.

Diseñador: Alexis Santana Representa a: Urbaser

7. Minerva Hernández. Fantasía: Recuerdos de Ypacaraí

Diseñador: Daniel Pagés

Representa a: Autoinsular Citroën

8. Rocío Díaz.

Fantasía: Belice

Diseñador: Santi Castro

Representa a: Centro Comercial Añaza-Carrefour

9. Rocío Pérez.

Fantasía: Cumbre

Diseñador: José Y. Díaz

Representa a: Dentalmep y Taller Las Zocas

10. Carolina Viera.

Fantasía: Fly me to the moon

Diseñador: Jonathan Suárez

Representa a: Gabinete de Estética África y Vicky

11. Luna Hibner.

Fantasía: La magia del ritmo

Diseñador: Alfonso Baute

Representa a: Grupo Fedola

12. Verónica Delgado. Fantasía: Luna Blanca

Diseñador: Tin Quintero

Representa a: El Gusto por el vino

13. Cathaysa Machado. Fantasía: Yo disco, yo robot

Diseñador: Borja Abreu

Representa a: Ron la Indiana