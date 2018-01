“A estas alturas, Santa Cruz tiene que ser ejemplo de proteger el patrimonio que le queda”

Insiste en que el único fin del área que dirige, la de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, es proteger los valores arquitectónicos, etnográficos o históricos del patrimonio insular. Por eso, Josefa Mesa (PSOE) no entiende que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya acudido a los tribunales para derribar un edificio que el Cabildo defiende que tiene valores arquitectónicos merecedores de ser protegidos, en la manzana de Miraflores. “Aunque no lo dicen, sus actos muestran que no quieren defender ese patrimonio”, señala en alusión a la denuncia de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Mesa se pregunta “si hay alguien que discuta que esas fachadas tienen valor”.

-¿Qué le parecen las declaraciones del alcalde llamando fundamentalistas a los técnicos del área que dirige?

“Lo que ha hecho el Cabildo es proteger o intentar proteger el patrimonio que tiene muchas dificultades en esta Isla. A mí me encantaría que estuviese mucho mejor y que hubiese mayor conciencia sobre él y no fuera necesario que nosotros interviniéramos. Es bonito decir que queremos nuestro patrimonio, pero luego los hechos tienen que demostrarlo”.

-¿Le sorprendió que Santa Cruz acudiera a los tribunales por la paralización de la obra en la manzana de Miraflores?

“La ley nos da la competencia para poner medidas cautelares cuando consideramos que existe riesgo para el patrimonio, medidas que son provisionales y que el municipio las puede levantar con un informe. Entendemos que ellos (Urbanismo) tienen sus propios técnicos en patrimonio, tan competentes como los nuestros, y si el Ayuntamiento cree que las fachadas que nosotros pedimos que se cataloguen, que aunque no lo dicen claramente, no tienen valor, podrían justificarlo con ese informe que le pedimos. Ellos insisten en que es legal dar licencias porque en su momento no se recurrió el Plan General, que es verdad, pero también lo es que Patrimonio siempre ha mostrado interés en proteger esas fachadas”.

-¿Y cómo explica Patrimonio Histórico que el Cabildo aprobara el catálogo sin tener en cuenta la recomendación de sus técnicos?

“Al final salió un documento institucional donde se aconsejaba ampliar el catálogo, una necesidad que se ha trasladado al Ayuntamiento en varias ocasiones. La última vez, ya estando yo como consejera. Se le hizo llegar esa recomendación al anterior concejal de Urbanismo (Carlos Garcinuño), ya que íbamos a empezar a trabajar con los planes especiales. Creímos que era una oportunidad para incorporar esos inmuebles. Esa era la dialéctica que teníamos entre la Gerencia de Urbanismo y nosotros. De hecho, nos ofrecimos desde un primer momento a que hubiera técnicos de Patrimonio para colaborar en la redacción de los planes especiales, para ir de la mano e ir avanzando de manera mucho más rápida, cosa que no ha existido”.

-Resulta paradójico que el Cabildo pueda controlar lo que se puede hacer o no, pero no proteger de manera directa…

“Es verdad que en la nueva Ley de Patrimonio Histórico, que se está tramitando, se incide en tener un catálogo insular, que el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) lo contemplaba. Nunca se ha realizado, pero, en un momento dado, sí creo que es una herramienta eficaz, porque a lo que nos dedicamos en Patrimonio es a poner en valor y proteger los inmuebles, con mejor o peor acierto, pero es una buena solución que el Cabildo tenga su propio catálogo insular y que sirva de contrapeso o de contrapunto a las valoraciones de los municipios”.

-Volviendo a Santa Cruz, ¿por qué cree que se produce esta falta de entendimiento entre administraciones? ¿Están primando otro tipo de intereses en Miraflores?

“Hay diferencia política a la hora de valorar esta situación. Está claro que por parte de Patrimonio no hay ningún interés en paralizar ningún tema urbanístico en Santa Cruz, sí en defender el patrimonio. Eso sí lo tengo claro, y en este caso, con el tema de Miraflores, ya hablamos con el anterior concejal de Urbanismo, al que nos dirigimos con un primer planteamiento. Le propusimos valorar y desarrollar junto con ellos en qué inmuebles podría plantearse por lo menos mantener las fachadas, que es lo que pedíamos. Ni siquiera entramos a discutir la edificabilidad que permite el Plan General”.

-¿Y qué le respondieron?

“En su momento me trasladaron que eso iba a tardar mucho tiempo, muchos años, que no era una cuestión prioritaria. Por eso nos sorprendió lo que ha ocurrido, porque no era la primera vez que hablábamos con el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el interés que tenía Patrimonio en intentar valorar ese desarrollo urbanístico, cómo se iba a hacer o cómo no”.

-Si Urbanismo primero les dice que van a tardar años y lo siguiente que saben es que ya hay un proyecto aprobado con licencias concedidas, ¿se sienten engañados por Santa Cruz?

“No sé qué pasó. Si en un momento dado hubo interés y después dejó de haberlo. Lo que sí sé es que, por parte del Cabildo, se ha actuado con la ley en la mano, no con mala fe. Lo hemos hecho con la responsabilidad que tenemos de intentar proteger determinados inmuebles de Santa Cruz. Si miramos el desarrollo histórico de la capital, comprobamos que se ha producido una importante pérdida en patrimonio histórico y creo que, a estas alturas, Santa Cruz tiene que ser ejemplo de proteger lo que le quede y, después, de consensuar con Patrimonio las alternativas”.

-¿Le preocupa el fallo que pueda emitir el juzgado?

“De momento, el juzgado les ha denegado las medidas provisionalísimas, es decir, que no se puede seguir con la demolición. Ahora van a pedir medidas provisionales y ya nos han citado a nosotros para que aleguemos, y en ese caso estaremos a expensas de lo que decida el juez”.

-El alcalde de Santa Cruz advirtió de que si hay reclamaciones patrimoniales, el Cabildo debería ser el que las afrontara. ¿Está de acuerdo?

“Que decida el juzgado. Entiendo que paralizar la obra de manera definitiva depende del resultado del auto del juzgado. Creímos que podía haber una alternativa a los tribunales y, de hecho, en la reunión que tuvimos lo que se le propuso al Ayuntamiento es que fueran ellos los que rebatieran esas medidas cautelares y que sirvieran para los casos posteriores. No había interés en paralizar nada más o ningún otro inmueble. El documento que presentaran sería válido para el resto”.

-Pero ese es un documento que el Cabildo podría haber rebatido…

“Ellos podían haber levantado la suspensión con la argumentación que quisieran y nosotros decirles, en todo caso, que no lo veíamos. Entonces seríamos nosotros los que lo trasladaríamos a otra instancia. Entendimos que lo que nos argumentaron en la reunión, que el Plan General no fue recurrido, lo iban a poner por escrito, aunque creemos que, jurídicamente, no se sostendría”.

-Entonces, este desencuentro iba a acabar en los tribunales de todas formas…

“La pregunta que nos hacemos es si alguien discute que esas fachadas no tienen valores”.

-¿Cree que Santa Cruz ha acudido al juzgado porque no puede rebatir esa afirmación?

“Esa es la sensación que pueden dar. Si ellos tienen argumentos para decir que no los tiene, pues los habrían presentado. Como ya he dicho, también tienen técnicos que saben de patrimonio. Nosotros tuvimos otro caso, en La Laguna, y se hizo un contraargumento por parte de Urbanismo que se aceptó. Lo que quiero decir es que hay otros casos que se han rebatido y Patrimonio los ha aceptado”.

-¿Ir al juzgado es la salida más fácil?

“No lo creo. Es una salida que cualquier decisión que se tome afectará no solo a Santa Cruz, sino a cualquier otra parte de la Isla o incluso al resto del Archipiélago”.

-Se centra el conflicto en Miraflores, pero defiende el Cabildo que hay más de 500 edificios susceptibles de se catalogados…

“Efectivamente. Cuando hablamos de catalogar, no tiene porque ser el elemento completo. Puede ser una fachada o elementos singulares que representen un estilo arquitectónico. Tenemos que preguntarnos qué imagen queremos dar de la ciudad a los visitantes. Una de las característica diferenciadoras que tiene Santa Cruz son los numerosos inmuebles impresionantes que representan la evolución histórica de la ciudad, así que lo poco que queda hay que mantenerlo o consensuar lo que se pueda”.

-¿Entiende la crítica de Bermúdez cuando dice que un proyecto municipal de rehabilitación que costaba 600.000 euros después de pasar por el Consejo de Patrimonio cueste más de un millón?

“Puedo entender que dentro del proceso de valoración del Consejo de Patrimonio, compuesto por especialistas de diferentes ramas, quieran que un edificio se restaure en las mejores condiciones posibles, pero también creo que siempre hay un punto de flexibilidad. No sé el ejemplo exacto al que se refería el alcalde, pero es cierto que cuando se plantea una restauración, el Cabildo va a todo lo que hay que arreglar, pero tampoco es inflexible, de forma que si el coste aumenta, por ejemplo, se pueda hacer por fases. No creo que sea una crítica 100% real, porque no hay posturas inamovibles”.

-Precisamente, José Manuel Bermúdez llamaba fundamentalistas a los técnicos por esa mayor inversión, que a un particular lo desanima por completo…

“Pero es que rehabilitar se sabe que es caro. Un edificio histórico se tiene que rehabilitar con los elementos o materiales que en su momento fueron usados para su construcción. Por eso, la línea de financiación que el Cabildo ha sacado a particulares es una forma de apoyarlos y es una iniciativa que debería estar en todas las administraciones. Y esa es la línea del Cabildo con las subvenciones y el plan de recuperación del patrimonio histórico en la Isla, e incluso con la adquisición de inmuebles que luego revierten en los municipios”.

-El PSOE de Santa Cruz ha pedido a Carlos Alonso que se posicione públicamente del lado de sus técnicos. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él?

“Le he comentado esta situación y le he explicado el trabajo realizado nuestra parte. Entiende que hay que intentar llegar por todos los medios a acuerdos y no llegar a los tribunales. En eso coincide con el planteamiento de mi parte política, son cuestiones que se tenían que arreglar sin llegar a los tribunales”.